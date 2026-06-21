“Sabíamos que íamos passar por isto”. A “conversa” dos jogadores em Palm Beach para “blindar” a Seleção

“Sem revelar muito do que fazemos, tivemos oportunidade, antes de chegar o Mundial, de termos uma conversa sobre isto”. As palavras são de Diogo Dalot, defesa da seleção portuguesa que falou à imprensa em vésperas do jogo com o Uzbequistão. Perante os jornalistas, quando foi questionado sobre os “ataques” nas redes sociais a alguns jogadores, mais concretamente a João Neves, Dalot revelou um pouco dos bastidores da equipa e apontou para uma conversa entre o plantel.

O Observador sabe que não foi a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol a promover esta “conversa”. Foram os próprios jogadores que se quiseram preparar para as ondas de choque que podiam surgir. As redes sociais acrescentam um fator de pressão sobre a equipa. O estrelato de alguns jogadores, principalmente de Cristiano Ronaldo, torna a crítica constante e Dalot assume isso: “Quando tens o Cris no plantel tens de estar preparado para o alarido fora do normal. Daí o facto de termos tido essa conversa. Daí a mensagem de que o grupo está blindado. Sabíamos que íamos passar por isto e acabou por acontecer.“

Dalot não concretizou quem teve a ideia de ter esta conversa. O Observador apurou que todos os jogadores participaram e que a reunião aconteceu já em Palm Beach, logo nos primeiros dias do estágio nos EUA, quando começaram a chover críticas sobre a presença de jogadores na praia.