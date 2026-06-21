O que se passou em Portugal na passada quarta-feira tem muitas semelhanças com o que se passou em Espanha na passada segunda-feira. Portugueses e espanhóis não foram além de um empate contra RD Congo e Cabo Verde, começando um Campeonato do Mundo onde são candidatos a uma presença na final com algo muito diferente de uma vitória. Lamine Yamal, porém, tinha uma opinião sobre as críticas que ambas as seleções receberam.
“Vocês, jornalistas, têm muita pressa para terminar o vosso trabalho. Estamos na primeira jornada. A Espanha somou um ponto, Portugal somou um ponto, a Argentina venceu por 3-0. França venceu por 3-1. E já acham que a final vai ser França-Argentina? Não compreendo. Em vez de aproveitarem os jogos querem tirar uma conclusão muito precipitada. Agora Espanha está péssima. Mas quem percebe sabe que não é assim”, disse o avançado do Barcelona, que chegou ao Campeonato do Mundo com algumas limitações físicas depois de se ter lesionado na ponta final da temporada.
????️ Lamine Yamal on the World Cup:
“I was watching the matches and honestly came away with one conclusion: journalists are way too quick to jump to conclusions.
We’re still in the first round. Spain drew, Portugal drew, Argentina won 3-0, France won 3-1, and yet people are… pic.twitter.com/lktLoeXnFp
— Kalshi EPL (@KalshiEPL) June 21, 2026
Era neste contexto que Espanha defrontava a Arábia Saudita neste domingo. Depois do empate com Cabo Verde há praticamente uma semana, os espanhóis procuravam a primeira vitória no Mundial 2026 contra a Arábia Saudita, que também tinha empatado com o Uruguai na jornada inicial. Com México, EUA e Alemanha já apurados para os 16 avos de final, a equipa de Luis de la Fuente não queria ficar sem qualquer margem de erro e precisava de entrar para o último e terceiro jogo da fase de grupos com a qualificação já bem encaminhada.
Assim, no Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Luis de la Fuente fazia quatro alterações face à equipa que empatou com Cabo Verde e lançava Pedro Porro, Álex Baena, Lamine Yamal e Dani Olmo no onze inicial. Do outro lado, o grego Georgios Donis apostava numa linha defensiva de cinco elementos, com o capitão Salem Al Dawsari e Firas Al Buraikan a serem os jogadores mais adiantados.
A primeira parte foi de absoluto sentido único. Lamine Yamal abriu o marcador ainda no quarto de hora inicial, finalizando um cruzamento de Oyarzabal na esquerda (10′), e abriu a porta à superioridade total dos espanhóis. O mesmo Oyarzabal aumentou a vantagem pouco depois, aproveitando uma confusão na sequência de um canto na esquerda (21′), e bisou após assistência de Dani Olmo e num lance coletivo perfeito (24′). Ao intervalo, Espanha estava a vencer a Arábia Saudita em Atlanta.
Yamal aparece ao segundo poste para dar vantagem a La Roja ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Espanha #ArábiaSaudita #betano pic.twitter.com/u4NRSRncl0
— sport tv (@sporttvportugal) June 21, 2026
0 toques na bola em 30’ contra Cabo Verde ????
2 golos e 1 assistência em 24’ contra a Arábia Saudita ????????
Mikel Oyarzabal ????♂️#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Espanha #ArábiaSaudita #betano pic.twitter.com/u5HxNkPTMk
— sport tv (@sporttvportugal) June 21, 2026
Autogolo saudita selou a goleada espanhola ????????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Espanha #ArábiaSaudita #betano pic.twitter.com/fo5llTC445
— sport tv (@sporttvportugal) June 21, 2026
Luis de la Fuente lançou Yeremy Pino e Ferran Torres ao intervalo, abdicando de Oyarzabal e Lamine Yamal, Georgios Donis também fez duas substituições e o quarto golo não demorou a aparecer: canto na esquerda, Marc Cucurella rematou ao segundo poste e Mohammed Al Owais defendeu para a frente, com Hassan Al Tambakti a desviar para a própria baliza (49′).
A partir daí, os espanhóis geriram, os sauditas ainda tentaram soltar-se para alcançar um golo de honra, Ferran Torres ainda marcou mas viu o golo anulado por fora de jogo (90+2′) e já nada mudou: Espanha goleou a Arábia Saudita em Atlanta, carimbou a primeira vitória no Mundial 2026 e fica agora à espera do confronto entre Uruguai e Cabo Verde para perceber se também assegurou a liderança do Grupo H.
A estrela
- Foi um dos principais mártires do empate contra Cabo Verde — até porque passou meia-hora sem tocar na bola. Contra a Arábia Saudita, porém, Mikel Oyarzabal só precisou de 24 minutos para marcar duas vezes e tornar-se o espanhol mais rápido de sempre a bisar num Campeonato do Mundo. Aos 29 anos, o avançado da Real Sociedad que acaba por ser uma espécie de outlier na convocatória de Luis de la Fuente é atualmente uma referência ofensiva clara e que dá frutos.
O joker
- Dificilmente seria diferente, mas continua a ser óbvio. Lamine Yamal estreou-se a titular no Mundial 2026 e, apesar de ainda demonstrar limitações físicas claras e ter saído logo ao intervalo, só precisou de dez minutos para abrir o marcador e continuar a história bonita que começou no Euro 2024. O avançado do Barcelona reconheceu que ainda não aguenta 90 minutos de jogo, mas também demonstrou que só necessita de muito menos do que isso para fazer a diferença.
A sentença
- Com este resultado, Espanha alcançou a primeira vitória no Mundial 2026 e está agora na liderança do Grupo H — ainda que à condição, já que Uruguai e Cabo Verde só jogam às 23h. Os espanhóis aproximaram-se do apuramento para os 16 avos de final de forma clara e, apesar de ser impossível antecipar quem vai ficar em primeiro ou em segundo lugar no agrupamento, dificilmente ficarão de fora da próxima ronda.
A mentira
- A defesa nem sempre é o melhor ataque. Georgios Donis mudou a génese da Arábia Saudita para defrontar Espanha, com uma linha de cinco defesas e uma equipa tendencialmente defensiva, e acabou por perder todas as características que poderiam permitir discutir o resultado. Os sauditas acabaram dominados, completamente controlados e sem capacidade para sair a jogar sem ser nos momentos em que os espanhóis decidiram retirar o pé do acelerador.