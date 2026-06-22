Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso laranja até terça-feira, mantendo-se 11 distritos sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os três distritos do norte interior de Portugal continental viram o IPMA elevar o aviso amarelo, existente para o fim de semana, para laranja até às 18h00 de terça-feira, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, passando a amarelo até quarta-feira.

Depois de terça-feira, o aviso nestes três distritos vai passar a amarelo, até às 18h00 de quarta-feira.

O IPMA avisou ainda para a possibilidade de trovoadas em Castelo Branco, Bragança, Viseu e Guarda.

Outros 11 distritos seguem sob aviso amarelo, até às 18h00 de terça-feira devido ao calor: Braga, Portalegre, Coimbra, Castelo Branco, Beja, Viana do Castelo, Santarém, Setúbal, Porto, Évora e Viseu.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, representando o terceiro nível de gravidade numa escala de quatro e significa que o tempo está perigoso, exigindo grande atenção e preparação.

Só os distritos de Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro encontram-se, para já, sem avisos meteorológicos.

O IPMA alertou na sexta-feira que as temperaturas iriam subir a partir desta segunda-feira em Portugal continental, com valores que podem chegar a 42ºC.

Incêndios. Mais de 30 concelhos do interior Norte e Centro em perigo máximo

Mais de 30 concelhos dos distritos de Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra e Portalegre estão em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em perigo muito elevado de incêndio estão mais de uma centena de concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro, de acordo com o IPMA.

Em perigo elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

A previsão meteorológica do IPMA aponta para esta segunda-feira uma pequena descida da temperatura máxima, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas no interior.

As temperaturas máximas vão variar entre os 25 graus Celsius (Aveiro e Sines) e os 37º (Bragança, Castelo Branco e Évora) e as mínimas entre os 17º (Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Leiria, Setúbal, Sines e Sagres) e os 25º (Portalegre).

Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna apelou a que sejam evitados comportamentos de risco de incêndio devido às elevadas temperaturas previstas pelas autoridades.

Segundo o ministro, há comportamentos que não se devem ter como a utilização de maquinaria como roçadoras de discos e determinados equipamentos agrícolas, realização de queimas e queimadas e a utilização de fogos de artifício em festas tradicionais, incluindo balões de mecha acesa durante as festividades do São João, que se realizam na próxima semana.