Mais de 80 concelhos de 14 distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De entre estes 14 distritos, sete (Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre) encontram-se sob aviso laranja devido ao tempo quente.

Os concelhos em perigo máximo de incêndio rural pertencem aos distritos de Bragança, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado todo o restante território do continente, à exceção de 30 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Na segunda-feira, o Governo decretou a prorrogação da situação de alerta em vigor até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal continental, informou o Ministério da Administração Interna (MAI), em comunicado.

A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro e justifica-se com “a manutenção da onda de calor” e com “previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país”, lê-se.

Sete distritos do continente sob aviso laranja

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o aviso laranja para os distritos de Évora, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai estar em vigor até às 23h00 desta quarta-feira e em Bragança e na Guarda até às 18h00 de quinta-feira.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou também os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra sob aviso amarelo até às 23h00 desta quarta-feira e Vila Real até às 18h00 de quinta-feira.

Também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18h00 de quinta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.

As costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar até às 18h00 de quinta-feira sob aviso amarelo face à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco…” moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.