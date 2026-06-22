A CP – Comboios Portugal está a realizar testes de conectividade com a Starlink, de Elon Musk, para melhorar a Internet nos Alfa Pendular, anunciou esta segunda-feira o ministério das Infraestruturas e Habitação.

Em comunicado, o ministério adianta que a CP “está a realizar testes experimentais de conectividade via satélite num dos comboios Alfa Pendular com vista a oferecer um serviço de wi-fi mais rápido e fiável a bordo durante a viagem”.

A tecnologia utiliza antenas de comunicação via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, que é suportado pelas redes móveis nacionais, adianta.

“A solução permite reforçar a ligação à Internet em zonas onde a cobertura móvel é mais limitada, melhorando significativamente a experiência digital dos passageiros a bordo”, prossegue o ministério.

O projeto piloto “permite recolher indicadores técnicos e operacionais com vista a avaliar a estabilidade da solução ao nível da cobertura, do desempenho e da qualidade efetiva do serviço” e “está a utilizar tecnologia Starlink”, que foi instalada numa das composições dos Alfa Pendular.

“Um wi-fi estável, fiável e com qualidade durante toda a viagem vai ser uma realidade porque as pessoas têm de estar no centro da política de mobilidade. É, sem dúvida, mais um forte incentivo para que os portugueses usem os transportes públicos”, afirma o Ministro das Infraestruturas e Habitação Miguel Pinto Luz, citado em comunicado.

Num outro comunicado, a CP refere que o projeto piloto visa melhorar a qualidade do serviço de Internet a bordo, durante a viagem, “sobretudo em zonas do percurso com menor cobertura móvel”.

“Trata-se de um projeto que permitirá avaliar o desempenho da solução em contexto real de exploração comercial. O objetivo é disponibilizar aos clientes uma ligação à Internet mais rápida, mais estável e de baixa latência, proporcionando uma melhor experiência digital a bordo”, lê-se na nota de imprensa.

“Este projeto piloto representa mais um passo decisivo na modernização dos nossos serviços, reforçando o compromisso da CP em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem mais confortável, conectada e alinhada com os padrões tecnológicos atuais”, afirma o presidente do Conselho de Administração, Pedro Moreira, citado em comunicado.

A solução utiliza antenas de comunicação “via satélite em complemento ao atual sistema de comunicações a bordo, suportado pelas redes móveis nacionais”.

Os primeiros resultados obtidos “são positivos”, de acordo com a CP.

“Nos testes iniciais, a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho”.

A CP adianta que, ao longo do período de testes, vão ser recolhidos indicadores técnicos e operacionais que permitirão aprofundar a avaliação da estabilidade da solução, do nível de cobertura, do desempenho técnico e da qualidade efetiva do serviço percecionada pelos clientes.

Com base nos resultados, “será avaliado o potencial de uma futura implementação em maior escala nos serviços da CP”.

O projeto faz parte da “estratégia de modernização da empresa, reforçando a aposta em soluções tecnológicas inovadoras que contribuam para um serviço ferroviário mais fiável, mais conectado e alinhado com as expectativas dos passageiros, permitindo uma melhoria contínua da experiência de viagem”, conclui a CP.