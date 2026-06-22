O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Macau foi de 1,43% em maio, em termos anuais, com um aumento de quase 5% na secção dos transportes devido à subida do custo da gasolina, foi esta segunda-feira anunciado.

Os preços dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas aumentaram 1,19%, face a maio de 2025, “devido sobretudo à subida dos preços das refeições adquiridas fora de casa e de ‘take-away‘”, e o índice de preços da secção dos transportes subiu 4,79%, “em virtude da ascensão dos preços da gasolina”, indicou a Direção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC) em comunicado.

Também os preços da secção dos produtos e serviços diversos — como cuidados pessoais, seguros, artigos de joalharia, ourivesaria e de relógios — subiram 3,56%, e os preços da secção do vestuário e calçado aumentaram 2,91%, em termos anuais.

Numa comparação mensal, o IPC aumentou 0,17% em maio, em relação a abril de 2026, com subidas nos preços do vestuário e calçado (+1,28%) e dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+0,05%).

O IPC Geral médio dos 12 meses terminados no mês de referência, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores (junho de 2024 a maio de 2025), ascendeu 0,71%, anunciaram ainda os serviços estatísticos de Macau.