O treinador Luís Silva terminou contrato com o Estrela da Amadora e deixa o clube ao fim de duas épocas de ligação, informou, esta terça-feira, o clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol.

“Obrigado ~’mister’ Luís Silva, pela entrega e compromisso ao longo deste percurso. Boa sorte para o futuro”, dedicou o emblema da Reboleira em texto publicado nas suas redes sociais e endereço oficial na internet.

O treinador de 52 anos, desempenhava funções como adjunto principal dos amadorenses, coadjuvando o italiano Cristiano Bacci, e não integrará a nova equipa técnica liderada por Pepa, que entrará em funções a partir deste verão.

Luís Silva chegou a ser designado pelo Estrela da Amadora para as funções de treinador principal na Liga de Clubes atendendo ao facto de os dois antecessores de Bacci nos tricolores, José Faria e João Nuno, não possuírem as habilitações UEFA ‘Pro’ – Grau IV, exigidas para as respetivas inscrições como treinadores principais.

O treinador chegou ao clube amadorense no verão de 2024 e assumiu o comando técnico de forma interina em setembro de 2025, em momento de mudança de treinador – José Faria havia deixado o clube e foi substituído por João Nuno, cerca de duas semanas depois.

Nesse período, Luís Silva assumiu a transição entre treinadores e comandou o Estrela da Amadora nas partidas frente a Tondela (0-0) e AVS (vitória por 3-0), relativas às sexta e sétima jornadas da I Liga portuguesa de futebol.

O Estrela da Amadora terminou a I Liga no 15.º lugar, garantindo a manutenção no primeiro escalão do futebol português em 2025/26.