Um tiroteio num supermercado no bairro de Côte-des-Neiges, em Montreal, provocou dois mortos, incluindo um polícia, segundo confirmou a polícia de Montreal (SPVM), acrescentando que outro agente se encontra em estado crítico. O suspeito do ataque foi abatido.

A área tem uma forte presença da comunidade judaica, com vários restaurantes kosher, uma casa Chabad, escolas e instituições comunitárias judaicas, escreve o The New York Post.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre os motivos do ataque. Testemunhos citados pelo mesmo jornal indicam que o homem usou uma arma automática e que disparou cerca de 30 tiros.

Active shooter in Montreal on Decarie at PA Grocery Store. Insane. pic.twitter.com/8ORaMq0fAw — Jonald (@JonCohenBR1) June 22, 2026

“Os meus mais profundos sentimentos à família, aos entes queridos e aos colegas do polícia que faleceu em serviço em Côte-des-Neiges”, lamentou a presidente da Câmara de Montreal, Soraya Martinez Ferrada, numa publicação na rede social X.