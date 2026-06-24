Antes do apito inicial, imagens que circulam nas redes sociais mostram o lateral inglês Djed Spence a evitar o cumprimento a Thomas Partey, acusado de crimes de violação no Reino Unido, durante a habitual saudação entre equipas.

Nos vídeos, vê-se Spence a pôr a mão no bolso enquanto Partey lhe estende o braço. Segundo a BBC, a Federação Inglesa de Futebol não emitiu qualquer diretriz ou discutiu esta questão dos cumprimentos com os jogadores antes do jogo.

Desde o momento em que o nome de Partey foi anunciado pelo sistema de som, o jogador do Villarreal foi alvo de assobios, uma reação que se repetiu sempre que o médio de 33 anos tocava na bola.

Após a partida, o selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, foi impedido de responder a uma pergunta sobre a tensão com Partey, já que um porta-voz alegou “razões jurídicas”. Por sua vez, o treinador do Gana, Carlos Queiroz, fez questão de dar a sua opinião. “Recusamo-nos a fazer parte do grupo de pessoas que tenta trazer polémica e política para o futebol“, afirmou, citado pelo The Guardian. “Lutamos para manter as quatro linhas sagradas. Às vezes é difícil, mas acontece. Por isso, temos de dar os parabéns a todos os que deixam a política fora das quatro linhas”.

Este foi o primeiro jogo de Partey no torneio. O jogador falhou a partida anterior contra o Panamá, em Toronto, após ter sido impedido de entrar no Canadá. Na altura, as autoridades canadianas justificaram a decisão com o facto de o jogador ter omitido o seu registo criminal, nomeadamente os processos judiciais que tinha em curso. Ainda que se declare inocente, Partey está acusado de cinco crimes de violação e de um de agressão sexual, alegados por três mulheres entre 2020 e 2022, estando o julgamento agendado para o próximo ano.

Thomas Partey acusado de cinco crimes de violação e de um crime de agressão sexual. Três mulheres diferentes apresentaram queixas

Embora esteja impedido de entrar no Canadá, Partey pôde viajar para os Estados Unidos para jogar contra a Inglaterra, algo clarificado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras do país: “Os EUA estão cientes do processo judicial pendente contra o senhor Partey. No entanto, neste momento, ele não foi condenado por nenhum crime e foi admitido nos Estados Unidos após a emissão de um visto.”

Apesar do contexto conturbado e das afirmações de Partey de que se sentia “pronto para jogar”, o ambiente pesado em Boston acabou por se refletir num jogo marcado por um empate.