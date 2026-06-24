Antes do apito inicial, imagens que circulam nas redes sociais mostram o lateral inglês Djed Spence a evitar o cumprimento a Thomas Partey, acusado de crimes de violação no Reino Unido, durante a habitual saudação entre equipas.

Nos vídeos, vê-se Spence a pôr a mão no bolso enquanto Partey lhe estende o braço. Segundo a BBC, a Federação Inglesa de Futebol não emitiu qualquer diretriz ou discutiu esta questão dos cumprimentos com os jogadores antes do jogo.

Details that jump out at you… Djed Spence didn't shake hands with Thomas Partey. Djed Spence, the man you are! pic.twitter.com/GaYkpbH5Nz — Mari⁷ | ❀༉ (@mari_mavi5) June 23, 2026

Desde o momento em que o nome de Partey foi anunciado pelo sistema de som, o jogador do Villarreal foi alvo de assobios, uma reação que se repetiu sempre que o médio de 33 anos tocava na bola.

Após a partida, o selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, foi impedido de responder a uma pergunta sobre a tensão com Partey, já que um porta-voz alegou “razões jurídicas”. Por sua vez, o treinador do Gana, Carlos Queiroz, fez questão de dar a sua opinião. “Recusamo-nos a fazer parte do grupo de pessoas que tenta trazer polémica e política para o futebol“, afirmou, citado pelo The Guardian. “Lutamos para manter as quatro linhas sagradas. Às vezes é difícil, mas acontece. Por isso, temos de dar os parabéns a todos os que deixam a política fora das quatro linhas”.

Este foi o primeiro jogo de Partey no torneio. O jogador falhou a partida anterior contra o Panamá, em Toronto, após ter sido impedido de entrar no Canadá. Na altura, as autoridades canadianas justificaram a decisão com o facto de o jogador ter omitido o seu registo criminal, nomeadamente os processos judiciais que tinha em curso. Ainda que se declare inocente, Partey está acusado de cinco crimes de violação e de um de agressão sexual, alegados por três mulheres entre 2020 e 2022, estando o julgamento agendado para o próximo ano.

Embora esteja impedido de entrar no Canadá, Partey pôde viajar para os Estados Unidos para jogar contra a Inglaterra, algo clarificado pela Alfândega e Proteção de Fronteiras do país: “Os EUA estão cientes do processo judicial pendente contra o senhor Partey. No entanto, neste momento, ele não foi condenado por nenhum crime e foi admitido nos Estados Unidos após a emissão de um visto.”

Apesar do contexto conturbado e das afirmações de Partey de que se sentia “pronto para jogar”, o ambiente pesado em Boston acabou por se refletir num jogo marcado por um empate.