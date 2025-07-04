Thomas Partey, ex-jogador do Arsenal, foi acusado esta sexta-feira de cinco crimes de violação e de um crime de agressão sexual, avançam vários jornais britânicos, incluindo a Sky News e o The Guardian. Partey foi detido pela primeira vez em julho de 2022, como recorda a Reuters, mas acabou por ser libertado sem que fossem formalizadas acusações contra si. Continuou então a jogar pelo Arsenal enquanto as investigações policiais decorriam.

As alegações referem-se a três mulheres que denunciaram incidentes que terão ocorrido entre 2021 e 2022. O atleta enfrenta duas acusações de violação de uma mulher, três acusações de violação de uma segunda mulher e uma acusação de agressão sexual de uma terceira mulher.

Partey acaba de deixar o Arsenal depois de o seu contrato ter chegado ao fim. Terá atraído o interesse de clubes como a Juventus, o Barcelona e o Fenerbahçe.

O jogador de futebol de 32 anos terá de comparecer no Tribunal de Westminster a 5 de agosto. “O Ministério Público autorizou esta sexta-feira a acusação formal de Thomas Partey por múltiplas acusações de violação, após analisar cuidadosamente um arquivo abrangente de provas”, afirmou Jaswant Narwal, a representar a procuradoria-geral britânica.

“Os nossos procuradores trabalharam em estreita colaboração com os agentes da Polícia Metropolitana que conduziram a investigação para analisar as provas e elaborar as acusações”, acrescentou Narwal.

Um advogado de Thomas Partey negou todas as acusações contra ele, lembrando que o atleta cooperou plenamente com a polícia e a procuradoria-geral durante cerca de três anos de investigação.

“[Partey] congratula-se agora com a oportunidade de limpar finalmente o seu nome. Dado que há agora um processo judicial em curso, o meu cliente não pode fazer mais comentários”, afirmou o representante legal.