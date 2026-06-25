Não era um xeque-mate, representava bem mais do que um mero xeque. O jogo 3 teve de tudo: muitos golos, jogo a seguir para o prolongamento, desempate através de grandes penalidades, morte súbita, uma maratona de 18 tentativas que conheceu a definição por um herói improvável chamado Diogo Carrera, que impediu que Alex Merlim “fechasse” o jogo antes de travar também a tentativa de Zicky Té. Depois do triunfo inicial na Luz e da goleada sofrida no Pavilhão João Rocha, o Benfica voltava a ganhar vantagem frente ao Sporting na final do Campeonato, ficando apenas a um triunfo do bicampeonato. E aqui, ao contrário dos outros dérbis, só havia dois cenários: a festa encarnada pelo título ou o triunfo dos leões a levar tudo para a “negra”.

“Se não pensássemos que podíamos perder, nem valia a pena fazermos o jogo. Não só por aquilo que fizemos no jogo 3, mas por tudo o que temos feito neste playoff. Tudo o que temos feito faz-nos acreditar que podemos chegar ao jogo 5. Se temos sido superiores e perdemos, tanto o jogo 1, como o jogo 3, o ideal era agora não sermos superiores para ver se os conseguimos vencer. Tem tudo a ver com os momentos do jogo em que estamos mais ou menos ansiosos para finalizar e a forma como encaramos as dificuldades ao longo do jogo. Vamos estar preparados para esse equilíbrio, mas vamos querer ser melhores em alguns momentos do jogo, nomeadamente no último momento, que é a finalização e o golo. Temos sofrido golos quando a bola está nossa e isso é algo que temos de corrigir”, comentara Nuno Dias, técnico do Sporting.

“Fizemos um jogo em que tivemos muito brio e uma constância muito grande. Fomos ao limite e, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, temos de perceber que aquilo que fizemos precisa de mais um pouco. As equipas vão elevar o nível. Vamos aprendendo e temos de estar preparados para isso, a única maneira de conseguirmos atingir o nosso objetivo é dar um passo a mais. Há uma filosofia que diz o seguinte: quando dizes que consegues, tens razão; quando dizes que não consegues, também tens razão. Quando falamos de subir de nível, é isso. Quando percebes que a tua equipa pode dar mais, começas a trabalhar nesse sentido. Porque uma equipa, para se manter no topo e alcançar conquistas gigantes, tem de fazer algo extraordinário. E, para fazer algo extraordinário, é preciso estar de corpo, alma e espírito, aproveitar toda a atmosfera que temos”, referira Cassiano Klein, recordando também o triunfo no jogo 3 da final.

Era assim que chegava o décimo dérbi da temporada, um número insuflado em 2025/26 pelo cruzamento inédito dos rivais nos quartos da Liga dos Campeões, com uma ligeira vantagem para os encarnados, que iam com quatro triunfos contra três dos leões com dois empates, incluindo o da última partida que foi decidida apenas nas grandes penalidades. E era assim também que o Benfica queria fintar as únicas duas exceções na última década de triunfos após ganhar o jogo 3 da final, algo que só não aconteceu em 2018 (Sporting) e em… 2025, quando os encarnados fizeram a festa no Pavilhão João Rocha na “negra”. Agora, os leões empataram tudo, vencendo por 3-2 e levando todas as decisões para a Luz no próximo domingo à noite numa noite que serviu também para homenagear João Matos, capitão que fez o último jogo em “casa”.

???? João Matos, João Matos és o nosso capitão, capitão ???????? A quadra do Pavilhão João Rocha vai sentir a tua falta, Leão ???? pic.twitter.com/bJNpHVTJ23 — Sporting CP (@SportingCP) June 25, 2026

Ao contrário do que aconteceu no jogo 3, o primeiro golo demorou a chegar e, com isso, as equipas foram ficando mais impacientes mesmo sem perder a intensidade e entrega ao jogo. Houve várias oportunidades nos dois lados, uma bola no poste de Diogo Santos (6′), um falhanço de baliza aberta de Rocha sem oposição na área, um cartão amarelo por protestos a Zicky Té que vai tirar o pivô do jogo 5 tal como Wesley não jogou agora no Pavilhão João Rocha e um lance em que os leões ficaram a pedir algo mais para André Coelho, alegando que o fixo do Benfica tinha agarrado e puxado os cabelos de Zicky Té (19′). No minuto anterior, Kutchy desfez o nulo e marcou o único golo da primeira parte mais uma vez na sequência de uma bola parada, colocando os encarnados na frente como aconteceu em todas as partidas desta final (18′).

#FutsalSCP | ⏸️ Os Leões seguem para o intervalo em desvantagem no marcador. ???? 0-1 ???? // #SCPSLB pic.twitter.com/RbcxdrjAF1 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) June 25, 2026

Seria uma vantagem “datada”. Logo no reatamento da partida, Pauleta, que se continua a agigantar neste tipo de duelos, recebeu de Zicky Té e fez o empate (21′). O Sporting ganhava um novo fôlego no jogo, que só não teve outras consequências porque Alex Merlim (23′) e Felipe Valério (30′) acertaram nos ferros, mas depois foi o Benfica de novo a gerar a dúvida no dérbi. Percebia-se naquele momento a intranquilidade que crescia sobretudo entre os jogadores leoninos, que sabiam que um golo sofrido podia valer a perda do título. Foi aí, mais uma vez, que apareceu o jogador que mais evoluiu nos verdes e brancos nos últimos anos, Diogo Santos, que surgiu ao segundo poste para desviar para o 2-1 após assistência de Zicky Té (34′) antes de Tomás Paçó aproveitar um livre trabalhado para, com um desvio à mistura, aumentar a vantagem (36′). Já em 5×4, Diego Nunes ainda conseguiu reduzir a pouco mais de dois minutos do final mas o 3-2 não seria desfeito.

No domingo, escrevemos juntos o último capítulo. A equipa precisa de nós. O Pavilhão precisa da nossa voz. TODOS À LUZ. ATÉ AO FIM! ????❤️#FutsalBenfica pic.twitter.com/ujeq2D61OK — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) June 25, 2026