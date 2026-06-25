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O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse esta quinta-feira no Bahrein que os Estados Unidos pretendem um acordo com o Irão, mas “não a qualquer preço”.

Falando durante uma deslocação ao Golfo Pérsico, Rubio frisou que a segurança dos países do Golfo não vai ficar comprometida.

Esta quinta-feira, em Manama, Bahrein, Rubio reiterou a oposição de Washington à imposição de tarifas à navegação no Estreito de Ormuz, afirmando que a situação pode conduzir a um “caos total”.

“Se aceitarmos que uma taxa possa ser cobrada pela utilização de uma via navegável internacional simplesmente por estar próxima das águas territoriais de um país, isso espalhar-se-ia pelo mundo como uma epidemia“, alertou Rubio durante uma reunião com os homólogos do Conselho de Cooperação do Golfo.

O memorando de entendimento assinado entre Teerão e Washington para pôr fim à guerra estipula que “a República Islâmica do Irão venha a adotar medidas, empregando os melhores esforços, para garantir a passagem segura dos navios comerciais”.

O texto especifica que a passagem de navio pelo Estreito de Ormuz vai ser isenta de taxas “apenas por 60 dias” e não antecipa o que pode acontecer após o fim do prazo.