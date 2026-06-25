Um funcionário da empresa Águas Públicas do Alentejo sofreu esta quinta-feira ferimentos ligeiros na sequência de uma fuga de cloro gás durante trabalhos de manutenção numa Estação de Tratamento de Água no concelho de Aljustrel, foi divulgado.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 11h50, ocorreu na Estação de Tratamento de Água (ETA) da barragem do Roxo, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja.

Segundo a mesma fonte, o derrame de cloro gasoso provocou um ferido ligeiro, que foi transportado para as urgências do hospital de Beja, e obrigou à evacuação do espaço.

Contactada pela Lusa, uma fonte da Águas Públicas do Alentejo (AgdA), responsável pela ETA, explicou que a fuga de cloro gás (ou cloro gasoso) ocorreu durante trabalhos de manutenção nesta estação de tratamento de água e referiu que o homem que ficou ferido é funcionário da empresa.

O trabalhador usava equipamento de proteção individual (EPI) quando se deu o acidente, tendo sido transportado para o hospital por precaução, assinalou.

De acordo com a fonte, a fuga foi, entretanto, controlada e a empresa aguarda que sejam feitas medições à concentração daquele gás no ar para determinar o regresso dos técnicos à ETA.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Aljustrel e a GNR, com um total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos.

O cloro gás é muito utilizado para a desinfeção de água e na indústria.