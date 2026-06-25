O extremo Pedro Neto afirmou esta quinta-feira que está no Mundial 2026 de futebol para “explodir” e que sempre acreditou que iria representar Portugal na competição, apesar de ter vivido duas lesões graves.

Aos 26 anos, o agora jogador do Chelsea está a viver o primeiro Campeonato do Mundo da carreira, e foi mesmo titular nos dois primeiros jogos da seleção nacional, mas no passado, ainda ao serviço ao Wolverhampton, em 2021 e 2022, sofreu duas lesões graves — a primeira num joelho que o afastou dos relvados durante um ano, e uma segunda num tornozelo, que levou a uma paragem de seis meses.

A segunda lesão afastou mesmo jogador do Mundial2022, do Qatar.

“Sim. Foi uma altura foi difícil. Não sabia o que podia acontecer à minha carreira. Felizmente hoje estou aqui. Sempre acreditei que um dia ia estar aqui e felizmente consegui”, desabafou Pedro Neto em conferência de imprensa, no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino de Portugal.

Agora, o extremo nascido em Viana do Castelo espera “continuar saudável” e continuar a crescer ao serviço da seleção lusa.

“Espero que seja o momento para explodir e poder ajudar a equipa num momento tão importante e num jogo tão difícil que será contra a Colômbia”, referiu.

Pedro Neto, que é esquerdino, confessou que tem preferência em atuar no lado direito do ataque e explicou que a intensidade que mete no relvado é resultado da sua própria personalidade.

“Sou uma pessoa intensa que dou tudo dentro ou fora de campo. Sou uma pessoa com muita com a energia e espero continuar assim. Quero melhorar sempre. Tenho 26 anos, sou novo e ainda tenho muito coisa a melhorar”, concluiu o extremo, que conta com 27 jogos e três golos pela equipa das quinas.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.