A CIM Terras de Trás-os-Montes desenvolveu uma ferramenta digital de apoio ao cadastro rústico para a “mitigação de fogos e proteção do território”, sendo considerada uma ferramenta pioneira de apoio à decisão técnica nesta área, foi esta quinta-feira anunciado.

Em declarações à agência Lusa, a técnica da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), Paula Costa, explicou que esta ferramenta digital cruza cadastro da propriedade rústica com informação de risco de incêndio para apoiar a proteção do território.

“A principal inovação do sistema reside na capacidade de cruzar, numa única plataforma, informação do Balcão Único do Prédio (BUPi) relativa à titularidade da propriedade rústica com dados territoriais fundamentais para a prevenção de incêndios, como as faixas de gestão de combustível, as áreas prioritárias de intervenção, as freguesias prioritárias e as áreas ardidas”, disse a responsável por este projeto.

Segundo Paula Costa, o “Visualizador Web SIG Áreas Prioritárias de Intervenção (API): Apoio ao Cadastro Rústico na Mitigação de Fogos e Proteção do Território” foi desenvolvido por técnicos afetos à CIM-TTM e constitui uma ferramenta pioneira de apoio à decisão técnica em caso de incêndio, tendo começado a ser desenvolvido entre março e maio deste ano.

Este novo instrumento digital entrou em funcionamento recentemente, mas não a 100%, e contém informação supramunicipal e também nacional, tornando-se numa ferramenta de “grande utilidade” para a gestão de faixas de combustível em perímetros urbanos.

“Na prática, a ferramenta permite aos técnicos municipais identificar de forma rápida quais os terrenos localizados em zonas críticas para a prevenção de incêndios, conhecer os respetivos proprietários e priorizar intervenções de limpeza e gestão de combustível onde estas são mais necessárias”, explicou Paula Costa.

Ao transformar informação cadastral e geográfica dispersa numa ferramenta operacional de utilização diária, o sistema reforça a capacidade dos municípios para planear ações preventivas, melhorar a fiscalização e promover uma gestão mais ativa e eficaz do território.

“Esta nova ferramenta começa agora a ser distribuída aos técnicos que trabalham no BUPi dos nove municípios desta CIM, em que podem ser visualizadas informações das propriedades de cada lugar, as que estão identificadas e aquelas que não estão identificadas. Isto vai permitir cruzar informação útil relativamente aos aspetos cadastrais dos prédios com a prevenção de incêndios e as zonas a limpar”, sublinhou Paula Costa.

Lembrando que esta solução abrange os nove municípios das Terras de Trás-os-Montes, a técnica frisou que é também um exemplo de utilização da tecnologia ao serviço da segurança das populações e da proteção dos recursos naturais.

Para Paula Costa, esta nova ferramenta permite também o desenvolvimento de “ações de fiscalização das limpezas das faixas urbanas de gestão de combustível que são de 100 metros, nestes casos”.

Segundo dados avançados pela CIM, este projeto está englobado numa iniciativa técnica supramunicipal dotada de um montante que ronda um milhão de euros, que é gerido pelas nove autarquias.

A CIM-TTM é composta pelos municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Mogadouro, Miranda do Douro, Vinhais, Vimioso e Vila Flor, no distrito de Bragança.