O ginasta português Gabriel Albuquerque foi este sábado segundo classificado no trampolim individual na Taça do Mundo de Arosa, na Suíça, sendo apenas superado pelo chinês Zisai Wang.
O olímpico português, de 20 anos, terminou a final com uma série pontuada em 64,550, enquanto o vencedor somou 66,580 pontos.
A medalha de bronze ficou para o neozelandês Dylan Schmidt, com 61,440 pontos.
Durante a manhã, Gabriel Albuquerque superou a meia-final, na quinta posição, com 61,260 pontos.
Pedro Ferreira, que também competiu nas ‘meias’, terminou no 18.º lugar, com 37,660 pontos, fruto de uma série incompleta.
Também Sofia Correia não conseguiu completar a sua série, realizando apenas um salto dos 10 previstos, e ficou igualmente fora da final feminina do trampolim individual na Taça do Mundo de Arosa.