Entre pulos, piruetas e acrobacias, a ginástica é o que move quem não desiste: como Portugal deu o salto nos trampolins (e quer mais)

Esta foi a quarta vez em que o ginasta esteve presente em Europeus, sendo que as outras prestações foram pautadas por momentos altos e baixos. “Imaginava que era possível, mas não pensava que pudesse chegar. Tinha sido finalista individual e por equipas em todos, mas faltava sempre algo. Na preparação para este Europeu tinha essas memórias na cabeça. Em 2024 não estava bem preparado, mas apurei-me para a final individual em segundo e para a final por equipas em primeiro. Tanto numa como na outra, falhei nas minhas séries. Chegar aqui com essas memórias na cabeça foi um grande motivo de stress e ansiedade. Fiz um esforço gigante para deixar isso para trás, foi difícil. No final, tudo deu certo. Consegui quebrar o ciclo. Quando terminei a segunda série, quando tive a noção que ia ao pódio, toda a angústia desapareceu e transformou-se em felicidade”, revelou o atleta ao Observador.

Os momentos que sucederam ao triunfo foram de grande emoção para Peso e uma Portimão Arena praticamente lotada. Um desses instantes acabou por viralizar nas redes sociais, quando o Presidente da República, António José Seguro, entrou em contacto com Luís Arrais para felicitar o novo campeão europeu.

“Foi um choque, não estava à espera de receber uma chamada do Presidente. Na altura, no meio das emoções, o presidente da FGP chamou-me à parte e disse: ‘Vasco, não te vás embora que está aqui uma pessoa que quer falar contigo’. Não fui, colocaram-me um microfone, a câmara começou a gravar e o Luís Arrais passou-me o telefone. Assim que o António José Seguro começou a falar não reconheci a sua voz porque ele é Presidente há relativamente pouco tempo. Não associei a voz dele à do Presidente. Disse-me para aproveitar, que estava de parabéns e que Portugal agradece. Agradeci e disse que ia aproveitar bastante, sem associar a voz. Quando terminou a chamada perguntaram-me com quem estava a falar e eu disse: ‘Reconheço a voz, já a ouvi, mas não sei quem é’. O presidente da Federação respondeu: ‘É o Presidente da República’. Fiquei em choque e cheio de vergonha. Depois fiquei muito lisonjeado”, recordou.

Cerca de meia hora depois foi a vez do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entrar em contacto com Vasco Peso. “Foi diferente. Recebi uma chamada diretamente no meu telefone, de um número desconhecido. Normalmente ignoro, mas decidi atender. Assim que ele começou a falar já sabia quem era. Fiquei ainda mais assoberbado. Disse-lhe ‘Não sei como reagir, como é que o devo tratar. Agradeço imenso, muito obrigado’. Ele começou a rir, foi espectacular”, lembrou o atleta que, para além da sua carreira na ginástica de trampolim, encontra-se a estudar Engenharia Biomédica no Instituto Politécnico de Setúbal, na Escola Superior de Tecnologia. “Não é fácil conciliar. Querendo ou não, tenho de faltar muito [às aulas]. Já tive professores a prejudicarem-me, a ajudarem-se bastante, já tive colegas que me ajudaram, que prejudicaram… É muito importante escolher as pessoas que estão à nossa volta. Não é uma vida fácil de conciliar mas habituei-me. Não sou um aluno perfeito ou de excelência, sou um aluno normal, que tem uma vida desportiva à parte. Estou plenamente satisfeito com o meu percurso académico”, destacou.

“Já fui muitas vezes confrontado com essa escolha, não só em momentos pontuais. Nos momentos em que posso, opto sempre por ir para o treino, que me ajuda bastante. Querendo ou não, treinar ajuda-me a estabilizar a mente, faz-me muito bem e não consigo abdicar. Ajuda-me a lidar com os problemas da faculdade e com os meus problemas pessoais. Treinar é um tratamento. Hoje em dia ainda sou confrontado com a opção de sair da ginástica, mas continuo a ter mais motivos para continuar na ginástica do que sair para ir trabalhar. Infelizmente o desporto é assim, o meu corpo não vai durar para sempre, mas gostava muito de continuar e conciliar com o trabalho. A vida continua, isto não é um desporto olímpico, não recebo mensalmente, não é um trabalho, mas é a minha paixão. Ter de escolher entre uma vida académica ou de trabalho e a minha paixão… Ainda não consigo decidir. Estou a viver muito a ginástica. Um dia vou ter que responder a essa questão”, completou.

Apesar do sucesso que alcançou no tumbling, Vasco Peso já teve de lidar com vários dissabores ao longo da sua carreira. Para lá das deceções no trampolim, o atleta da Moita ultrapassou questões relacionadas com a sua saúde mental, em especial episódios de burnout. “Não é uma questão fácil de se falar. Felizmente tenho o privilégio de ter uma psicóloga que me acompanha bastante. Sou uma pessoa que tem uma ansiedade muito elevada, que em certas ocasiões pode ser demasiado perigosa. Ainda estou em desenvolvimento em termos de controlar esses pensamentos e essa ansiedade. Sempre que estou mais ansioso e a ter uma crise de pânico, peço a alguém para ficar ao meu lado. Sentir a presença de alguém ajuda-me a acalmar. No primeiro ano de faculdade lidei com situações de burnout, mas já aprendi a conciliar a faculdade com a ginástica. Estava a faltar em todos os campos da minha vida e não tinha muita energia. Isso esgotou-me imenso na altura. Na altura não pedi ajuda por vergonha e tinha de o fazer”, contou.

“Hoje em dia, muita gente tem vergonha de pedir ajuda. Isso tem de mudar. Quando alguém chega ao pé de nós e diz que não está a saber lidar, temos que nos sentar ao lado da pessoa e ouvi-la, sem julgar ou apontar o dedo. A pessoa tem que encontrar a sua forma de ultrapassar. A questão da saúde mental é perigosa e muito séria, tem de ser mais falada e investida. Durante alguns anos quebrei regras em Campeonatos do Mundo por causa da minha saúde mental. Cresci e aprendi a lidar. Esta questão da saúde mental tirou muita da pressão que coloco em mim. Era uma pessoa que punha muita pressão em mim mesmo, que era a maior que eu sentia. Quando aprendi a colocar de parte essa pressão, o meu corpo começou a voar e apenas a reagir, de forma muito natural. Há sempre nervosismo, mas não é perigoso e incontrolável. Já não lido da mesma forma com a competição. Há um impacto muito grande nas minhas performances, na forma como encaro os resultados e o processo de ser um ginasta de alto rendimento”, detalhou Peso.

Quanto ao futuro, Vasco revelou ao Observador que a sua ideia passava por deixar a ginástica “depois do Campeonato do Mundo”, que vai acontecer em novembro, em Sófia, na Bulgária. “Era para ingressar num projeto relacionado com desporto, que só vou revelar depois. Provavelmente vou ter de adiar, acho que a minha carreira não vai acabar este ano [risos]. Acho que ainda tenho um bocadinho mais para dar. Europeu de 2028? É uma resposta que não tenho, a minha vida está numa incógnita. Não era suposto, mas recebi uma notícia que me vai fazer ir até 2027. Estão a aparecer demasiadas oportunidades para garantir que não vou revalidar [o título]”, afirmou, antes de deixar uma mensagem para os mais jovens, que estão a começar na ginástica: “Se realmente gostas deste desporto, dedica-te, apaixona-te por este desporto, encontra diversão todos os dias e acredita nos teus sonhos. Só com dedicação e muita paixão é que os sonhos se tornam realidade. Pode demorar, mas no final todo o esforço vale a pena. Se trabalharem, se se dedicarem e se se apaixonarem cada vez mais pelo desporto, vão chegar muito longe”.

Feira do Seixal, a prata que sabe a ouro e uma medalha em LA: Gabriel, a (nova) referência

Um dos espelhos do crescimento de Portugal na modalidade é Gabriel Albuquerque que, depois da brilhante prestação olímpica, foi quarto classificado na vertente individual dos últimos Campeonatos do Mundo, realizados em Pamplona. A competir perto de casa, já que foi em Loulé que estabeleceu a sua residência para se notabilizar no desporto, o atleta da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé (APAGL) foi o último a competir na final, fez o que nunca ninguém tinha conseguido em Portugal – chegar aos 64,240 pontos em finais –, mas acabou por ser derrotado pelo bielorrusso Ivan Litvinovich, que foi campeão olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024. Ainda assim, este foi um dos pontos altos na ainda jovem carreira de Gabriel, que subiu a um pódio em grandes eventos pela primeira vez.

“Há sempre espaço para melhorar. Já tinha feito uma pontuação melhor que esta, de 64 pontos, numas preliminares, mas esta prestação tem um grande significado, não só por ser um Europeu, mas por ser a minha primeira medalha em provas major. É muito importante porque acho que já podia ter conquistado uma medalha há algum tempo, não por não ter tido uma boa performance, mas por não ter sido a melhor que podia ter. Nesta correu muito bem. Esta prova serviu de exemplo daquilo que consigo fazer. Não tenho dúvidas que, nas próximas provas, vou continuar a lutar pelas medalhas. Já ando a dizer que o meu objetivo é o pódio – será sempre. Para mim, competição é para ganhar, ponto. Este segundo lugar soube-me a vitória, mesmo não conseguindo chegar ao Ivan [Litvinovich]. Soube-me a vitória exatamente porque já andava à procura disto e de uma boa performance, constante, há algum tempo”, começou por dizer o olímpico ao Observador.

O início de Gabriel Albuquerque na ginástica de trampolim acabou por acontecer, como habitual em atletas deste calibre, ainda novo. Natural de Lisboa, foi no Seixal que o jovem de 20 anos descobriu a sua vocação, numa… feira. “Comecei a praticar no Seixal, numa feira que tinha várias atividades. Num ano em que fomos lá, havia trampolins e eu quis ir saltar. A treinadora que estava a gerir o espaço perguntou à minha mãe se eu queria começar a treinar e assim foi. Não enfrentei muitas dificuldades nessa altura, só quando fui para o Algarve. Foi um bocadinho mais difícil conciliar a escola com os treinos, bem como fazer novos amigos. Já tinha a minha vida toda em Lisboa e tive que mudar em praticamente todos os aspetos. Não foi fácil, mas em termos de condições não me posso queixar”, recordou.

É ???????????????????? para Gabriel Albuquerque! ???????????? O jovem saltou para a medalha de prata na disciplina olímpica de Trampolim individual do Campeonato da Europa de Portimão ????????#EquipaPortugal | ???? @FGP_Ginastica pic.twitter.com/a3fjawGeKr — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) April 12, 2026

“Os Jogos Olímpicos foram muito marcantes, obviamente, mas não sei se posso dizer que foi o ponto mais alto da minha carreira até agora. Provavelmente muitas pessoa dirão isso, mas diria que o ponto alto foi este Europeu, que significa mais para mim. Os Jogos não mudaram grande coisa porque o objetivo é sempre o mesmo: a medalha, o pódio, sempre que seja possível e esteja num bom dia. Já estou lá em cima. O que me pode faltar são coisas que estou a trabalhar e que já estávamos a trabalhar antes: melhorar um pouco a execução, um pouco de ToF (time of flight, ‘tempo no ar’, em português) e colocar um bocadinho mais de dificuldade. Considero que já estou a entrar num possível debate [pelo topo]”, analisou Albuquerque.

Por agora, o ginasta da APAGL vai focar-se em “preparar a qualificação para os Jogos Olímpicos” de Los Angeles, em 2028, onde Gabriel acredita que poderá chegar à medalha. “Diria que é possível”, partilhou com o Observador. Até lá, os próximos objetivos passam por chegar à medalha “e fazer pódio nas Taças do Mundo” e, no final do ano, repetir o feito no Campeonato do Mundo: “Também quero o pódio”.