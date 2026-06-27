O dinamarquês Magnus Cort, vencedor de etapas nas três grandes Voltas e figura carismática do pelotão, vai deixar o ciclismo no final da época, aos 33 anos, anunciou este sábado a sua equipa, a Uno-X.

“Ainda sinto que estou a correr a 100%, mas estou nisto há muitos anos e tive de sacrificar muita coisa para fazer parte desta modalidade. Eventualmente, começas a sentir-te preparado para parar”, justificou Cort.

Profissional há mais de uma década, o dinamarquês somou 35 triunfos na sua carreira, sendo os mais importantes os conquistados em grandes Voltas: seis etapas na Vuelta, duas no Tour e uma no Giro2023.

“Estou orgulhoso disso. Consegui a minha primeira vitória profissional em 2013, por isso foi uma carreira muito longa ao mais alto nível”, salientou.

Uma das figuras mais carismáticas do pelotão, Cort popularizou-se por ser um pioneiro no uso de bigodes no pelotão, mas também pela sua combatividade, sendo um incontornável nas fugas.

Em 2024, decidiu ‘baixar’ um escalão e ajudar a Uno-X a subir ao WorldTour, o que aconteceu esta época.

Na sua carreira, passou pela Orica GreenEDGE, Astana e EF Education-Easy Post, todas do primeiro escalão, antes de assinar com a formação norueguesa.

“Farei tudo ao meu alcance para ainda conseguir bons resultados. Na Volta a França, seria absolutamente fantástico conseguir um resultado ou ajudar o Tobias [Halland Johannessen] a assegurar uma boa classificação. Talvez ainda corra a Vuelta e uma vitória numa grande Volta na minha última época faria com que abandonasse o ciclismo profissional da melhor maneira”, assumiu.

Vencedor de duas etapas na Volta ao Algarve, em 2023, Cort conquistou a geral d’O Gran Camiño no ano passado e ganhou etapas no Critério do Dauphiné e Paris-Nice.