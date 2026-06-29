A GNR intercetou vários condutores que participavam em corridas ilegais na autoestrada A12 entre Pinhal Novo e Setúbal, em que registou velocidades superiores a 235 quilómetros por hora, e apreendeu sete veículos alterados, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR adianta que os militares detetaram diversos veículos alinhados em plena autoestrada para a realização de corridas ilegais, tendo sido instaurados um processo-crime, por desobediência, e 28 autos de contraordenação, três dos quais por manobras perigosas relacionadas com ultrapassagens, dois por utilização de telemóvel durante a condução e 21 por diversas infrações ao Código da Estrada.

Segundo a GNR, durante a operação de fiscalização na A12, no sentido Norte/Sul, entre as portagens do Pinhal Novo e a EN10-8 (Mitrena), no distrito de Setúbal, “alguns condutores tentaram evitar a fiscalização efetuando inversões do sentido de marcha em plena autoestrada, colocando em risco a segurança dos restantes utilizadores da via”.

O comunicado refere ainda que os sete veículos modificados que foram apreendidos vão ser submetidos a uma inspeção extraordinária, destinada à verificação das alterações efetuadas.

A GNR adverte para o perigo destas iniciativas, lembrando que a “realização de corridas ilegais, a concentração de espetadores na faixa de rodagem ou respetivas bermas e a alteração ilegal das características dos veículos potenciam a ocorrência de acidentes particularmente graves, colocando em risco todos os utilizadores da estrada”.