O Partido Socialista continuaria a vencer se fossem convocadas eleições legislativas antecipadas, de acordo com o novo barómetro DN/Aximage, apesar de registar um decréscimo face aos valores do último inquérito.

O partido liderado por José Luís Carneiro está no topo das sondagens com 29,3%, descendo dos 33,4% recebidos em maio, e vê a AD a aproximar-se. O partido do Governo passa de 23,2% para 25,3%, enquanto o Chega passa de segundo para terceiro lugar, porém mantendo o apoio dos inquiridos nos 23,6%. A margem de erro é de mais ou menos 4,4%, para um intervalo de confiança de 95%.

Relativamente aos restantes partidos, apenas a CDU regista uma perda de intenções de voto, passando de 2,4% para 1,6%. A IL (6,5%), o Livre (5,8%), o PAN (2,2%) e o Bloco de Esquerda (1,5%) notam um pequeno crescimento neste inquérito conduzido pela Aximage para o Diário de Notícias. A taxa de abstenção diminuiu ligeiramente, passando de 27,7% para 26,2%, bem como o número de indecisos, que assenta nos 3,1%.

Para além das intenções de voto, os inquiridos foram questionados sobre quem consideram ter sido o principal responsável pelo chumbo do pacote laboral, bem como o seu parecer sobre a decisão. 48% acreditam que foi o Chega quem motivou a queda da proposta do Governo, com uma grande maioria dos entrevistados (61%) a classificar o chumbo como uma decisão “positiva” ou “muito positiva”.