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As costas norte e sul da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas, estão esta quinta-feira sob aviso amarelo, o menos grave, devido ao tempo quente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, as regiões montanhosas passam a aviso laranja no sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, cenário que se prolonga até às 17h de domingo.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado” de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na ilha de Porto Santo um aviso amarelo tem início também no sábado, às 9h, estendendo-se igualmente até às 17h de domingo.

Já o aviso amarelo desta quinta-feira para as costas norte e sul e as regiões montanhosas teve início às 9h e ficará em vigor também até às 17h de domingo.

Para esta quinta-feira, nas ilhas da Madeira e do Porto Santo, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até ao meio da manhã.

O IPMA prevê igualmente a subida da temperatura máxima nas terras altas.

Até sábado, e de acordo com as previsões, o céu manter-se-á pouco nublado ou limpo e haverá uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima.

No continente, o IPMA estendeu esta quinta-feira até domingo o aviso vermelho (o mais grave numa escala de três) em 10 distritos do litoral e do interior sul do país.

Este nível está esta quinta-feira ativo nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, assim como em Santarém e Lisboa, sendo que os últimos dois distritos passam a laranja (o segundo nível) às 23h de sexta-feira.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa um período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

Na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o “papel de proximidade essencial” que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.