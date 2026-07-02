A Estrada Municipal que liga a localidade de Gouveia à Cardanha reabriu esta quinta-feira de manhã, após ter sido cortada, na quarta-feira, devido a um incêndio no concelho de Alfândega da Fé, distrito de Bragança, disse fonte da GNR.

Segundo fonte da GNR, a Estrada Municipal 611, entre Cardanha, no concelho de Torre de Moncorvo, e Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé, reabriu pelas 08h00, 12 horas após ter sido cortada ao trânsito.

O incêndio deflagrou pelas 15h40 de quarta-feira e entrou em resolução hoje de madrugada, pelas 05h40, adiantou à Lusa o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, Noel Afonso, que admitiu que foi uma “noite difícil”.

O incêndio chegou a ter duas frentes ativas, uma em Gouveia e outra na Cardanha, mobilizando mais de 100 operacionais e 10 meios aéreos.

Na manhã desta quinta-feira, às 09h40, ainda estavam no local 169 operacionais, 54 meios terrestres e dois meios aéreos, a fazer trabalhos de rescaldo.