Mais uma vez, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. O capitão da Seleção já era o foco de todas as atenções, dos fãs que tentavam chegar à fala com o jogador no hotel onde Portugal estava hospedado às declarações da irmã, Kátia, que na antecâmara da partida com a Croácia falou de uma despedida do número 7 da equipa inicial no final do Mundial. No final, tornou-se ainda mais. A Last Dance acabou por ficar para Luka Modric, antigo companheiro no Real Madrid com quem partilhou balneário durante seis anos e fez 200 jogos em conjunto, e Ronaldo até acabou por marcar no primeiro encontro em que não cumpriu 90 minutos neste Mundial.

Depois de se tornar o primeiro jogador de sempre a participar em encontros da fase a eliminar do Mundial aos 41 anos (e logo contra um adversário com uma média superior aos 30 anos, de 30 anos e 100 dias), o capitão da Seleção teve uma primeira parte discreta mas apareceu no segundo tempo, marcando um grande golo num lance que viria a ser anulado por um fora de jogo por centímetros em que conseguiu uma receção fabulosa antes de picar a bola por cima de Livakovic mas tendo depois a oportunidade de fazer o empate na sequência de uma grande penalidade, por falta na área sobre Renato Veiga. Com isso, o avançado marcou o seu primeiro golo em fases a eliminar do Mundial, com a curiosidade de ter demorado menos 154 minutos do que Lionel Messi, que só alcançou o feito diante da Austrália em 2022… 791 minutos depois.

Apesar de se notar o alívio de toda a ansiedade que se via nos traços da cara, o capitão da Seleção acabou por ser substituído a bem da equipa, tendo em conta o desequilíbrio que o risco introduzido por Martínez tinha colocado sobretudo a meio-campo: Rúben Neves foi lançado na partida a nove minutos do final (mais os 20 de descontos…), Portugal ganhou outra estabilidade e Ronaldo acabou a festejar o golo da vitória de Gonçalo Ramos aos 90+4′. Com essa mexida, Renato Veiga passou a ser o único jogador de campo totalista.

No final da partida, e já depois da emoção quando apareceu a imagem de Diogo Jota nos ecrãs do estádio após o hino nacional, Ronaldo juntou-se aos restantes companheiros com a camisola número 21 do antigo avançado do Liverpool, que morreu exatamente há um ano, e chegou a vestir o equipamento nessa homenagem de todo o grupo ao companheiro que perdeu a vida num acidente de viação. Mais uma vez, todos os jogadores nacionais jogaram com uma pulseira com todos os nomes mais o de Diogo Jota.

“Se estava à espera de tanta emoção? Como capitão já passei por estes momentos… Disse que tínhamos que saber sofrer. Para ganhar uma competição desta magnitude temos que saber sofrer. Tocou hoje. Acho que foi um jogo bastante interessante para os espectadores. Controlámos bastante bem a primeira parte, a segunda teve um jogo um bocadinho caótico mas é normal. O futebol é isto. Eles marcaram e nós entrámos um bocadinho em stress, em pânico. Mas depois houve o desbloqueio emocional quando marcámos o penálti. A partir daí o jogo foi mais fácil. Mais tarde tivemos mais um pouquinho de dificuldade, mas a competição é isto. Temos que estar preparados e continuar”, começou por comentar o avançado na flash interview.

Camisola de Jota? É um dia especial por aquilo que vocês sabem, do nosso Jota que está lá em cima a iluminar-nos. É um momento especial. Todos nós sentíamos que ele está presente connosco e só fazia sentido hoje ganhar para homenageá-lo da melhor maneira”, destacou.

Em paralelo, Ronaldo falou também da despedida do amigo Luka Modric de Mundiais, já depois de terem estado algum tempo à conversa antes do jogo e de se terem abraçado no final da partida. “Sim, despedi-me. É uma lenda do futebol, continua a ser. Somos quase da mesma idade, tenho mais um ano do que ele. É uma lenda. Respeito muito o Modric por aquilo que ele fez no futebol e continua a fazer”, frisou Ronaldo.

“Futuro? O futuro do Cristiano não é importante neste momento. Falarei depois, terei tempo. Depois de ganhar ou de perder, falarei com a minha família e depois tomarei a decisão da melhor maneira. Já não tomo decisões com cabeça quente, agora é tudo com calma. Agora, é desfrutar do dia de hoje”, disse mais tarde à SportTV, a propósito da possibilidade de se despedir da Seleção no final deste Mundial.