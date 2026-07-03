O dia do Egito não começou propriamente da melhor maneira. Horas antes de defrontar a Austrália na corrida pelos oitavos de final do Mundial 2026, a comitiva egípcia passou por um confronto inesperado com a polícia dos EUA — e tudo por causa de um autógrafo.

Com a base da concentração estabelecida em Spokane, Washington, o Egito viajou para Dallas para o jogo contra a Austrália e foi recebido por um grupo de adeptos à porta do hotel. Mahmoud Trézéguet, avançado do Al Ahly, decidiu aproximar-se das baias de segurança e dar um autógrafo a uma criança, com um agente da polícia a interromper abruptamente o momento para afastar o jovem adepto.

A member of the Egypt national team staff was pushed by Dallas police while taking a photo with a young fan. pic.twitter.com/uuPSQ7b3sn — Daily Loud (@DailyLoud) July 3, 2026

Ora, depois de assistir a toda a situação, um dos adjuntos do Egito decidiu confrontar o polícia — e desde logo Ibrahim Hassan, o irmão gémeo do selecionador Hossam Hassan. O agente policial acabou por empurrar o adjunto, que reagiu com gritos e o início de uma discussão mais física que só foi sanada pelos restantes elementos da polícia norte-americana e da comitiva egípcia que ali se encontravam. No fim, tudo acabou bem. Mas a confusão já tinha ficado na memória.

Era neste contexto que, esta sexta-feira e em Dallas, o Egito defrontava a Austrália à procura de um lugar nos oitavos de final. Os egípcios, que ficaram no segundo lugar do Grupo D com os mesmos pontos que a Bélgica, contavam naturalmente com Mohamed Salah e Omar Marmoush no onze inicial, enquanto que os australianos, que só venceram a Turquia na fase de grupos, viam Tony Popovic colocar Cristian Volpato e Connor Metcalfe no ataque. Mais à frente, ambos já sabiam que o eventual adversário da próxima ronda será o vencedor da eliminatória entre Argentina e Cabo Verde, que jogam a partir das 23h em Miami.

Numa primeira parte que não teve grandes pontos de interesse, a primeira situação de perigo até pertenceu aos australianos, com Cristian Volpato a rematar de longe para tirar tinta da trave (5′). Ainda dentro do quarto de hora inicial, porém, os egípcios mostraram eficácia: numa insistência depois de um livre, Karim Hafez cruzou na direita e Emam Ashour apareceu totalmente sozinho a cabecear para marcar (13′). Ao intervalo e sem que a equipa de Tony Popovich tivesse grande capacidade para responder para lá dos momentos individuais de Cristian Volpato, o Egito estava a vencer a Austrália em Dallas.

???????????? Emam Ashour scores for Egypt against Australia.

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???????????? Mohamed Hany own goal for Australia against Egypt.

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Jordan Bos saiu lesionado ao intervalo e foi substituído por Kai Trewin, enquanto que os egípcios poderiam ter marcado logo na saída de bola e num lance em que Omar Marmoush atirou ao lado da cara de Patrick Beach (46′). Ainda antes da hora de jogo e aproveitando alguma passividade do adversário, porém, os australianos conseguiram mesmo chegar ao empate: livre na esquerda e Mohamed Hany, com muita infelicidade, desviou de cabeça para a própria baliza (55′), tornando-se o primeiro jogador de sempre a marcar dois autogolos no mesmo Mundial depois de já o ter feito contra a Bélgica na fase de grupos.

Pouco ou nada aconteceu no que restou da segunda parte, com Patrick Beach a negar Ramy Rabia com uma enorme defesa na única oportunidade em mais de meia-hora (90+4′), e o jogo seguiu mesmo para prolongamento. Nada mudou na meia-hora extra, destacando-se apenas um remate de Salah que passou por cima (94′), e a eliminatória seguiu para as grandes penalidades — e Tony Popovic trocou de guarda-redes para os penáltis, com o capitão Mathew Ryan a entrar para o lugar de Patrick Beach. Aí, Harry Souttar falhou, Lucas Herrington acertou na trave e o Egito venceu a Austrália para garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2026.

A estrela

Num jogo em que ninguém se destacou individualmente, à exceção do golo de Emam Ashour, Mohamed Salah acabou por conseguir mostrar o porquê de ser um autêntico ídolo no Egito. Esteve apagado durante toda a primeira parte, acordou na segunda, ficou perto do golo no prolongamento e apareceu nas grandes penalidades para, com uma Panenka só ao nível dos melhores, serenar um país inteiro. Salah, aos 34 anos, continua a concretizar o sonho que alimentou ao longo de toda a carreira.

Ninguém dorme hoje no Egipto ???????? Os egipcios vencem a Austrália nas grandes penalidades e ficam a aguardar o vencedor do Argentina x Cabo Verde nos oitavos do Mundial FIFA 2026!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Austrália #Egipto pic.twitter.com/z0sxBeO7Us — sport tv (@sporttvportugal) July 3, 2026

O joker

Até ao Mundial 2026, Emam Ashour não tinha qualquer golo em quase 30 internacionalizações pelo Egito. Com quatro jogos disputados no Mundial 2026, já leva dois: marcou à Bélgica, logo na estreia, e voltou a marcar esta sexta-feira contra a Austrália. O médio de 28 anos atua no Al Ahly, tal como grande parte da seleção egípcia, sendo que já passou pelo Zamalek e também pelo Midtjylland da Dinamarca.

A sentença

O Egito venceu um jogo a eliminar pela primeira vez num Campeonato do Mundo. Apesar de já ter estado nos oitavos de final do Mundial de 1934, essa edição ainda não contava com fase de grupos e a competição começava desde logo com eliminatórias — sendo que os egípcios caíram logo na primeira, com a Hungria. Esta é desde já a melhor participação de sempre do Egito num Campeonato do Mundo, depois das eliminações nas fases de grupos de 1990 e 2018, e os africanos vão agora defrontar Argentina ou Cabo Verde nos oitavos de final.

A mentira