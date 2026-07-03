Cerca de 410 milhões de europeus, dois terços da população, estiveram sob temperaturas acima dos 35°C pelo menos uma vez durante a onda de calor entre 15 e 30 de junho, segundo uma análise da Agência France Presse.

Segundo a pesquisa da Agência France Presse (AFP), em algum momento da onda de calor do final do passado mês de junho, as temperaturas superiores a 35°C afetaram quase toda a população da França continental e mais de três quartos das populações de Espanha e Itália.

A onda de calor estendeu-se desde a Península Ibérica até à Ucrânia, abrangendo os Balcãs e a Alemanha.

Em Espanha, uma zona em redor da cidade de Lleida (Catalunha) registou temperaturas superiores a 35°C durante pelo menos 16 dias consecutivos, segundo a análise da AFP aos dados do Observatório Europeu.

Num panorama mais alargado, as temperaturas máximas diárias ultrapassaram os 35°C pelo menos dez vezes durante a onda de calor para quase 50 milhões de europeus: 18 milhões no centro e sul de França, mais de 15 milhões no nordeste e sudoeste de Espanha e 12 milhões no norte de Itália, particularmente no Vale do Pó.

Os valores máximos de temperatura foram ultrapassados na Alemanha, Polónia, Eslováquia, República Checa e Hungria.

As temperaturas médias em França atingiram níveis recorde, incluindo as noites mais quentes de que há registo no país.

Em comparação, durante a onda de calor de 2003, 320 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia) foram expostas a temperaturas elevadas entre 1 e 17 de agosto, de acordo com os cálculos da Agência France Presse (AFP) baseados em dados de temperatura máxima diária do Observatório Europeu da Seca e em estimativas populacionais do Joint Research Center da União Europeia.

Esta sexta-feira, em Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou de 10 para 12 o número de distritos de Portugal continental que estão sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo na maioria destes territórios.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está esta sexta-feira ativo nos distritos de Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

Na maioria dos casos, este nível permanece ativo até às 23h de domingo, mas em Lisboa e Setúbal termina esta sexta-feira às 23h, passando então a laranja, o segundo nível mais grave.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa um período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.