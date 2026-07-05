O tenista sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam, apurou-se este domingo pela nona vez seguida para os quartos de final de Wimbledon, ao vencer o russo Roman Safiullin em quatro sets.

Djokovic, atual oitavo classificado da hierarquia ATP, impôs-se ao número 132 mundial em três horas e 26 minutos, pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 e 6-3, garantindo uma vaga na próxima ronda do torneio que venceu em sete ocasiões (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022).

Recordista de ‘majors’, com 24 títulos, o sérvio, de 39 anos, vai agora enfrentar nos ‘quartos’ o vencedor do duelo entre o canadiano Félix Auger-Aliassime, quarto do ranking mundial, e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 23.º.