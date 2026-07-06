O comité tecnocrático palestiniano criado pelo Conselho de Paz estabelecido pelo Presidente norte-americano declarou-se esta segunda-feira preparado para administrar a Faixa de Gaza, após o anúncio da dissolução do governo do Hamas.

“Afirmamos que o Comité Nacional para a Administração de Gaza está plenamente preparado para assumir as suas responsabilidades nacionais assim que estejam reunidos os recursos e as capacidades necessários”, escreveu na rede social X o presidente do organismo, Ali Shaath.

A dissolução do órgão de 15 membros que administrava a Faixa de Gaza sob a autoridade do Hamas há cerca de duas décadas abre caminho à transferência das responsabilidades administrativas no território para o Comité Nacional para a Administração de Gaza, que permaneceu parado e fora de Gaza durante vários meses.

Na manhã desta segunda-feira o grupo islamita confirmou a decisão, que abre caminho para que o território seja gerido por um comité tecnocrático já formado, cuja missão é garantir a representação palestiniana nas instituições de Gaza.

A iniciativa do Hamas marca uma importante viragem política do movimento islamita, que assumiu o poder na Faixa de Gaza em 2007, após confrontos com o Fatah, o partido do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, com sede em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

“Os movimentos [palestinianos reunidos no Cairo] saudaram a decisão do Hamas, considerando-a um passo importante que permite ao Comité Nacional assumir o seu papel na governação”, disse outro representante do Hamas.

Poucos meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque em solo israelita de 7 de outubro de 2023, o movimento islamita anunciou a sua disponibilidade para ceder o poder na Faixa de Gaza a outra liderança palestiniana.

Desde então, têm sido discutidos vários cenários, mas, na prática, o progresso estagnou.

Um dos principais pontos de discórdia continua a ser o desarmamento do Hamas, que afirma que só o fará no âmbito de uma iniciativa política palestiniana, posição rejeitada por Israel.