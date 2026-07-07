O Governo dos Açores vai dar tolerância de ponto aos trabalhadores da administração pública na ilha do Pico, a 6 de agosto, por ocasião das festividades do Senhor Bom Jesus Milagroso, segundo um despacho publicado esta terça-feira em Jornal Oficial.

De acordo com o despacho assinado pelo presidente do Governo açoriano, José Manuel Bolieiro, é concedida tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional dos Açores, cujos serviços se encontrem sediados na ilha do Pico, no dia 6 de agosto.

Excetuam-se “os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter-se em funcionamento naquele período, em termos a definir pelo membro do Governo Regional competente”, refere o despacho.

Os dirigentes destes serviços e organismos “devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respetivos trabalhadores, em dia a fixar oportunamente”, acrescenta.

“Remonta a 1862 a importância que as festividades em honra do Senhor Bom Jesus Milagroso detêm para a população da ilha do Pico, que nelas encontram um profundo significado religioso, representando um dos maiores acontecimentos do género na Região Autónoma dos Açores”, é sublinhado no despacho.

O santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso, em São Mateus, na ilha do Pico, foi criado há 60 anos.

Segundo informação consultada no sítio Igreja Açores, da Diocese de Angra, a devoção ao Senhor Bom Jesus Milagroso “é bastante forte” na ilha do Pico, com a imagem representando um dos momentos da Paixão de Cristo.