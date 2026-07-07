O PSD foi o partido com assento parlamentar a fechar 2025 com as melhores contas. Os sociais-democratas conseguiram duplicar os seus lucros, passando de 1,3 milhões para 2,4 milhões de euros. Por outro lado, foi o Bloco de Esquerda o partido a registar uma maior queda nos seus lucros, segundo um levantamento do jornal Público com base nos dados anuais que a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos divulga.

Os lucros dos sociais-democratas devem-se, entre outros motivos, ao valor recebido de subvenções estatais (que aumentou quase 700 mil euros face a 2024). Em termos de despesas registam-se, entre outras, 36 multas de valores entre 60 e 300 euros.

Atrás do PSD surge o Chega, que em 2024 liderava o pódio mas em 2025 caiu para o segundo lugar. O partido registou um lucro de 1,36 milhões (menos 168 mil euros face a 2024), sendo que as suas despesas na rubrica “Outros Gastos” foram superiores às de 2024 e a diferença foi de 9 milhões de euros. Ainda assim, nos cofres do Chega entraram mais 1,3 milhões de euros face a 2024 em “Subsídios, doações e legados à exploração”.

Entre os partidos que fecharam o ano com lucro está também o Livre: de 57,8 mil euros passou para 265,9 mil euros (ou seja, quadruplicou o valor). Este partido não só conseguiu reduzir as suas despesas como teve ainda um aumento das subvenções estatais. Já os liberais também melhoraram os seus resultados: o lucro passou de 20,4 mil euros para 23,6 mil euros — e ainda houve margem para investir 25 mil euros só na comunicação digital do partido.

PS e Bloco com contas negativas

Já o PS, de 2024 para 2025 conseguiu diminuir os seus prejuízos: passou de 984 mil euros de perdas para 696 mil. E conseguiu duplicar o valor de donativos (que em 2025 superou 391 mil euros). No entanto, continua em terreno negativo, de acordo com a consulta realizada pelo Público.

Em parte, este resultado é influenciado pela quebra da subvenção estatal: se em 2025 foi de 6,1 milhões de euros, no ano anterior era de 7,2 milhões. Na lista de despesas do PS consta, por exemplo, um investimento de 23,5 mil euros na candidatura de José Luís Carneiro à liderança socialista, em deslocações e apoios.

A par do PS só há mais um partido a fechar 2025 com saldo negativo: o Bloco de Esquerda. Na verdade, este é o partido a registar uma maior queda nos seus lucros, tendo passado de um lucro de 122,2 mil euros em 2024 para um prejuízo de 169,7 mil euros em 2025. Segundo o levantamento, parte dos prejuízos tem origem nos custos da convenção nacional do Bloco, realizada em novembro.

Já PCP e CDS não terminaram 2025 com contas negativas, mas diminuíram os seus lucros. Os primeiros passaram de 695,9 mil euros para 651,7 mil (apesar de ter havido um aumento das receitas de angariações de fundos, onde entra a tradicional Festa do Avante). Já os segundos registaram uma queda dos lucros de 338,1 mil euros para 282,7 mil.

O PAN foi o único partido que se manteve praticamente inalterado: teve 3.822 euros de lucro. E o Juntos Pelo Povo (JPP) não apresentou contas.