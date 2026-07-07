O dramaturgo e escritor brasileiro Benedito Ruy Barbosa morreu esta terça-feira, em São Paulo, na sequência de complicações provocadas por insuficiência renal crónica, noticiou o portal G1. A informação foi confirmada pelo Hospital do Coração, onde o autor tinha estado internado.

Em janeiro deste ano, Barbosa já tinha estado internado durante 19 dias para o tratamento de uma infeção urinária associada ao quadro de insuficiência renal crónica.

O dramaturgo nasceu em 1931, em Gália, no estado de São Paulo, e era o mais velho de cinco irmãos. Cresceu em Vera Cruz, numa região marcada pelas plantações de café e pela presença de comunidades de imigrantes japoneses e italianos. Após a morte prematura do pai, começou a trabalhar ainda jovem para ajudar a família. Foi vendedor, empregado de limpeza e editor no jornal O Estado de S. Paulo.

A carreira de autor começou com o romance Fogo Frio, que chegou a ser adaptado para teatro. A estreia em televisão aconteceu em 1966, com a novela Somos Todos Irmãos, e em 1971 escreveu Meu Pedacinho de Chão. Cinco anos depois, Benedito Ruy Barbosa integra os quadros da Globo, onde assinou um dos seus maiores êxitos: Cabocla.

A partir daí, foi sempre reconhecido como um dos principais autores da televisão brasileira. Benedito Ruy Barbosa construiu uma carreira marcada por histórias ambientadas no meio rural, como destaca a imprensa brasileira. Entre as suas telenovelas mais conhecidas estão Pantanal, O Rei do Gado, Terra Nostra e Sinhá Moça. O próprio autor descrevia os seus protagonistas como figuras de forte caráter, perseverança e defesa de valores positivos.

O seu último grande trabalho para televisão foi Velho Chico, novela exibida em 2016, uma história centrada nas disputas por terra, poder e herança. O sucesso das suas telenovelas Pantanal e Renascer valeu-lhe novas adaptações, escritas pelo seu neto, o argumentista Bruno Luperi.

As cerimónias fúnebres realizam-se entre esta terça e quarta-feira no bairro da Bela Vista, em São Paulo.