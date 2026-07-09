A praia fluvial de Almaceda, no concelho de Castelo Branco, está interdita a banhos devido à contaminação microbiológica da água, informou esta quinta-feira a Câmara Municipal.

“As análises efetuadas à qualidade da água revelaram que um dos parâmetros microbiológicos excedeu o valor limite legalmente estabelecido, tornando necessária a adoção desta medida preventiva”, referiu, em comunicado, o município de Castelo Branco.

A decisão foi determinada por razões de saúde pública, após avaliação do delegado de saúde regional do Centro, da Autoridade de Saúde da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e da Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste.

A interdição vai estar em vigor até que novas análises confirmem o restabelecimento das condições adequadas para a prática balnear, momento em que será levantada pelas entidades competentes.

A Câmara de Castelo Branco, em articulação com a Junta de Freguesia de Almaceda e as entidades responsáveis, acompanha permanentemente a evolução da situação e está a desenvolver todas as diligências necessárias para promover a melhoria da qualidade da água, para restabelecer, com a maior brevidade possível, as condições de segurança para os utilizadores.

“A evolução da situação será comunicada oportunamente, logo que estejam disponíveis os resultados das novas análises e as orientações das entidades competentes”.