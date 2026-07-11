As autoridades francesas detiveram 32 suspeitos de provocar incêndios florestais desde o início do verão, numa altura em que França enfrenta um risco extremo devido à vaga de calor e à seca.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recordou que “nove em cada dez incêndios têm origem humana” e apelou à responsabilidade dos cidadãos.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, anunciou que as detenções foram efetuadas em 22 departamentos e advertiu que este tipo de comportamento terá uma resposta firme.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o governante classificou estes atos como “inaceitáveis”, salientando que provocam consequências devastadoras e obrigam à mobilização dos bombeiros, colocando as suas vidas em risco.

Também através das redes sociais, Macron apelou à prudência e alertou que “um único instante de distração pode colocar em perigo famílias, aqueles que nos protegem e destruir as nossas paisagens”.

O chefe de Estado pediu à população que redobre a vigilância e manifestou a sua “gratidão e apoio” aos bombeiros que combatem os numerosos incêndios ativos no país.

França prepara-se para um fim de semana de calor intenso, com temperaturas até 40 graus, 24 departamentos sob alerta vermelho e um elevado risco de incêndios florestais.

Esta é a terceira vaga de calor em dois meses, com as temperaturas a poderem atingir de forma generalizada os 39 graus Celsius e, pontualmente, os 40 graus durante o dia de hoje. Entre os departamentos sob alerta vermelho encontram-se os da região de Paris.

No resto do país, 59 dos cerca de 100 departamentos permanecem sob alerta laranja, o segundo mais grave, enquanto apenas algumas zonas do sudeste e a ilha da Córsega, onde o principal risco são as trovoadas, continuam em alerta amarelo.

O serviço meteorológico nacional Météo-France advertiu ainda que uma massa de ar muito quente deverá permanecer estacionária sobre França durante vários dias, pelo menos até meados da próxima semana.

Nos últimos dias foram registados incêndios de grandes dimensões nos Pirenéus Orientais, onde as chamas consumiram cerca de 4.900 hectares, no departamento de Drôme, com aproximadamente 4.000 hectares ardidos, e em Indre, onde o fogo afetou cerca de 900 hectares.

Na Saboia, duas localidades permanecem praticamente isoladas devido a um incêndio florestal, enquanto em Loire-Atlantique foi necessário retirar 220 pessoas de um parque de campismo e de várias habitações devido ao avanço das chamas.