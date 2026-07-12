Começou no dia 11, acabou no dia 12. Tanto em Portugal, como em Inglaterra, como na Noruega, o terceiro jogo dos quartos de final começou num dia e prolongou-se até às primeiras horas deste domingo, já que as duas seleções europeias precisaram de prolongamento para decidir a terceira vaga nas meias-finais. O jogo começou com o benfiquista Andreas Schjelderup a estrear-se a marcar em Mundiais, depois de ter feito três assistências nos jogos anteriores. O extremo tornou-se no sétimo jogador do Benfica a marcar nos quartos de final, sendo que as águias são a única equipa portuguesa com jogadores a faturar nos quartos de final em diante. Jude Bellingham bisou e tornou-se no terceiro melhor marcador inglês em Mundiais, com sete golos. À sua frente estão apenas Gary Lineker (10) e Harry Kane (14).

O jogo de Miami foi histórico para a seleção inglesa, que bateu dois registos frente aos vikings. O mais avolumado diz respeito a Kane que, com a titularidade diante da Noruega, completou 120 internacionalizações ao serviço dos três leões e igualou Wayne Rooney no segundo lugar dos mais internacionais pela seleção inglesa. À frente do atual capitão está apenas o guarda-redes Peter Shilton, que fez 125 jogos. Por outro lado, Jordan Pickford cumpriu o 18.º jogo em Campeonatos do Mundo e tornou-se no inglês com mais jogos na história do torneio.

O Benfica é o único clube português a ter jogadores a marcar nos quartos de final ou fases mais adiantadas da história dos Campeonatos do Mundo:

???? Eusébio (POR)

???? José Augusto (POR)

???? Torres (POR)

???? Nuno Gomes (POR)

???? Maxi Pereira (URU)

???? Andreas Schjelderup (NOR) pic.twitter.com/RfEoR0YA8T — Playmaker (@playmaker_PT) July 11, 2026

Contudo, o caso do jogo aconteceu na reta final da primeira parte, antes de Bellingham fazer o golo do empate. Aquando do pontapé longo de Orjan Nyland, a bola terá batido num dos cabos que suportam a câmara da transmissão que se encontra a sobrevoar o relvado, a chamada sky cam ou spidercam, o que terá resultado numa mudança da trajetória. Esse possível toque foi revelado pela Fox Sports, que garante que a bola tocou no cabo e que o jogo devia ter sido interrompido no momento, à luz das leis do jogo. Esse eventual toque também é confirmado pelas imagens frame a frame e ampliadas da estação alemã FussballTV, que captou o momento exato em que a bola tocou no cabo.

German television showing moment ball changes trajectory pic.twitter.com/lkeVNKDCt8 — Edeka_Pete (@Edeka_Pete) July 12, 2026

Entretanto, a FIFA reagiu a esse incidente ainda durante o jogo, explicando que o sensor da bola “não mostrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ quando ela estava no ar”. Nesse sentido, não há “nenhuma evidência de que a bola tenha tocado no fio aéreo” e alterado o seu movimento.

For the benefit of those who haven’t seen the review of the ball hitting the camera cable before England’s equaliser on Fox Sports… pic.twitter.com/TQks5POkLe — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) July 11, 2026

As imagens divulgadas pela organização que tutela o futebol mundial atestam essa versão, mas há um pormenor… ou um pormaior: as quatro antenas que estão conectadas à bola para captarem o sensor da bola estão colocadas à altura do relvado, o que poderá ter dificultado a captação do sinal à altura em que a bola estava. Esse dado é aferido pelo comentador brasileiro Leonardo Bertozzi com base no manual que detalha o uso da tecnologia, onde é indicado que “as antenas estão estrategicamente posicionadas ao redor do campo, para monitorizar com precisão milimétrica” os toques na bola. A transmissão é feita através de um “sensor UWB que transmite dados em tempo real para as antenas até 500 Hz”.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

O sensor não mostra toque no cabo da câmera na jogada do gol, mas entendo que nem teria como mostrar, olhando para como funciona. As antenas ficam na altura do gramado.

pic.twitter.com/QkViLPNes2 pic.twitter.com/ehUHkB6Iko — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 11, 2026

Atualizado às 2h27 com o vídeo da televisão alemã.