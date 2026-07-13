Caminha acolhe entre 22 e 26 de julho a atmosfera das antigas feiras medievais, acolhendo espetáculos de fogo, literatura medieval, acampamentos militares, teatro, tabernas e alquimistas, revelou esta segunda-feira a autarquia.

Caminha Medieval é o nome da iniciativa que leva a Idade Média ao centro histórico da vila do distrito de Viana do Castelo, este ano subordinada ao tema “Das Terras do Norte às Rotas do Mar”, para vincar “a identidade de uma terra que sempre viveu entre a montanha e o mar”, diz o município.

Esta edição “destaca o comércio na Idade Média, recriando a magia, o quotidiano e a atmosfera vibrante das antigas feiras, dos mercadores, dos artesãos e dos viajantes que fizeram de Caminha um importante ponto de encontro entre os caminhos terrestres do Norte e as rotas marítimas atlânticas”, acrescenta.

A escolha do tema “encontra uma forte ligação com a história da vila”, uma vez que Caminha assistiu à criação da sua feira em 1291, poucos anos depois da outorga do foral concedido por D. Dinis, a 24 de julho de 1284, “consolidando o seu papel como centro de comércio, troca de mercadorias e ligação entre diferentes culturas”.

De acordo com a Câmara, o recinto medieval vai este ano ganhar uma “nova vida com mais espaços temáticos, mais animação e muitas novidades, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva para visitantes de todas as idades”.

Quanto à programação, inclui a recriação da “Batalha das Rotas do Norte”, os torneios medievais, o Desafio dos Guerreiros, os cortejos régios, os espetáculos de fogo, as exibições de aves de rapina, os acampamentos militares, os ofícios medievais ou a literatura medieval.

A isto, somam-se as representações teatrais na Domus Theatri, as experiências equestres, as danças medievais e as tradicionais tabernas.

“Ao longo do evento, centenas de figurantes, associações, freguesias e grupos de animação histórica darão vida a um programa intenso, onde não faltarão cavaleiros, alquimistas, saltimbancos, músicos, artesãos, comerciantes e personagens que recriarão o espírito da época”, afirma a Câmara.

A autarquia diz que “um dos momentos mais aguardados será o Cortejo de D. Dinis e da sua Corte, acompanhado pelas freguesias e grupos participantes, evocando o reinado do monarca responsável pela atribuição do foral e pelo desenvolvimento da vila”.