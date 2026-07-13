A Denza nasceu da colaboração entre a Mercedes e a BYD para conquistar o mercado chinês em 2010, com a Mercedes a avançar na altura com todo o seu potencial de tecnologia e qualidade de construção e a BYD a assegurar grande conhecimento e controlo do mercado, além de excelentes relações com o Governo chinês, de quem recebe subsídios e de quem é fornecedor dos serviços militares, o que levou a BYD a ser mal vista pelos EUA.

Depois de deixar de necessitar da Mercedes para reforçar o seu know-how sobre a indústria automóvel, a BYD adquiriu 40% dos 50% que a Mercedes detinha na Denza em 2021, para em 2024 passar a deter a totalidade. A Denza prepara-se, agora, para chegar ao resto do mundo, incluindo à Europa (e Portugal), utilizando o novo modelo Z como bandeira para se impôr à concorrência ocidental.

O novo Denza Z é um coupé de duas portas e quatro lugares que monta um motor no eixo dianteiro e dois motores atrás, sendo mais comprido e tendo maior distância entre eixos que o 911 Turbo S, o alvo assumido que o construtor pretende bater. Se alinharmos pelo desejo do construtor e concentrarmos a comparação do Denza Z com o alvo da BYD, o 911, a realidade é que faz sentido igualmente ver como o novo coupé chinês se compara com o Porsche Taycan Turbo GT e o seu rival Tesla Model S Plaid, sendo estas as berlinas eléctricas mais desportivas do mercado, apesar de serem mais compridas e com maior distância entre eixos, o que implica um peso superior que limita acelerações, consumos e autonomias.

O habitáculo do Denza Z com pouco espaço no banco traseiro, que se aproxima do espaço de quem se senta atrás no 911 3 fotos

O Denza Z monta um motor a frente e dois atrás, o que permite distribuir a potência entre a frente e a traseira e, tão importante quanto isso, entre a roda traseira esquerda e a direita, para uma condução mais ousada ou mais civilizada, uma distribuição de motores similar ao Plaid mas não ao Turbo GT, que adopta uma unidade motriz por eixo. O novo Z chinês é proposto em três versões, o coupé, o spider e o racing (que chegará mais tarde), além do protótipo Z Special Edition, que já rodou no Nürburgring à procura de um recorde, para quem a marca promete cerca de 2000 cv.

O Denza Z coupé, com 4,78 m de comprimento e 2.230 kg, anuncia uma potência total de 1604 cv e um binário de 1240 Nm, alimentados por uma bateria com 76 kWh que garante uma (pequena) autonomia de 380 km. A potência respeitável explica o facto de reivindicar uma velocidade máxima de 300 km/h e a capacidade de ir de 0-100 km/h em apenas 2,25 segundos. Já o Porsche 911 Turbo S, o mais possante da gama com 711 cv (640 cv do motor 3.6 biturbo associados aos 71 cv do motor sistema híbrido, alimentado por uma bateria com 1,9 kWh, recarregada por um segundo motor com 15 cv), reclama um peso de 1815 kg e 4,55 m, cumprindo os 100 km/h ao fim de 2,5 segundos, mas anuncia uma velocidade máxima de 322 km/h. A fixação do Denza Z no 911 faz sentido, apesar de um ser eléctrico e o outro a combustão, mas as vantagens não são evidentes.

O Spider é a versão aberta do Denza Z 4 fotos

Se compararmos o Denza Z com o Taycan Turbo GT (a versão mais possante com bancos atrás) e com o Model S Plaid, o eléctrico alemão tem um comprimento de 4,968 m e 2.365 kg, com dois motores que somam 1033 cv, alimentados por uma bateria com 97 kWh úteis, com esta berlina desportiva a anunciar 290 km/h e 0-100 km/h em 2,3 segundos, com uma autonomia de 555 km. Pelo seu lado, o Plaid, o rival norte-americano, anuncia 5,046 m de comprimento e 2.272 kg de peso, com três motores que somam 1020 cv, anunciando 611 km graças a uma bateria com 100 kWh, com o Tesla a reivindicar 322 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 2,1 segundos. Apesar de mais pequeno, o Denza Z não consegue ser o mais leve, nem o mais rápido e, muito menos, mais veloz do que os seus rivais europeus e americanos.

Além do Denza Z Coupé, o construtor do grupo BYD propõe ainda uma versão Spider, com carroçaria aberta mas equipada com a mesma mecânica com 1604 cv. Contudo, a versão mais esperada será o Denza Z Racing, que será mais potente e mais rápido (0-100 km/h em 1,96 segundos com pneus semi-slicks). Mas é forçoso frisar que este desportivo do grupo BYD possui uma série de vantagens, que vão da capacidade de recarregar de 10% a 70% em apenas 5 minutos, ao facto de ser proposto por 167.400€, 187.300€ e 202.500€ na Europa, respectivamente para as versões Coupé, Spider e Racing, esperando-se valores similares quando o Denza Z chegar a Portugal, onde vai enfrentar o Taycan Turbo GT proposto por 253,500€, ao passo que o Model S Plaid (enquanto continuar a ser comercializado) exige apenas 110.000€. Na China, os Denza Z (devidamente subsidiados pelo governo) vêem o preço cair para entre 51.500€ a 64.300€.