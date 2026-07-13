O condutor do camião que se despistou esta segunda-feira de manhã na Estrada Nacional 4 (EN4) em Borba, no distrito de Évora, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Évora, indicou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central referiu que a vítima foi desencarcerada e transportada em estado grave para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Évora da GNR adiantou que o condutor do veículo pesado de mercadorias é um homem de 48 anos.

“O pesado de mercadorias despistou-se cerca das 7h30 na EN4, que liga Borba a Estremoz, para fora da estrada ao quilómetro 154“, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Alentejo Central. O camião ficou imobilizado fora da estrada no sentido contrário, não afetando a circulação rodoviária naquela via.

A mesma fonte indicou que foi acionado um helicóptero para o local, mas foi depois desmobilizado, não estando a EN4 cortada.

Às 9h estavam no local 13 operacionais, com o apoio de sete veículos.