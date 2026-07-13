Lindsey Graham, o histórico senador republicano, morreu este sábado devido à rotura da artéria aorta, o maior vaso sanguíneo do corpo humano, segundo um relatório preliminar do médico-legista citado pela agência de notícias Associated Press. A causa oficial da morte, porém, só será confirmada após a realização de vários exames complementares.

De acordo com a NBC News, equipas de emergência médica foram chamadas para responder a uma situação de “paragem cardíaca” na casa de Graham, em Capitol Hill, na noite de sábado. Fotografias vistas pelo mesmo órgão de comunicação social mostram paramédicos a transportar uma pessoa numa maca, da casa do senador até uma ambulância.

Graham, de 71 anos, era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e tinha o objetivo de obter um quinto mandato (de seis anos) no Senado em novembro. Era um dos membros mais conhecidos da câmara alta do Congresso dos EUA e uma voz importante dentro do partido em questões de defesa e política externa.

O Presidente dos Estados Unidos descreveu Graham como “uma das melhores pessoas e dos melhores senadores que alguma vez” conheceu. Donald Trump descreveu-o como alguém que considerava quase membro da sua família, falava frequentemente com o senador e os dois jogavam golfe juntos, com frequência.

Graham foi eleito para o Senado pela primeira vez em 2003. Há apenas algumas semanas, Trump tinha apoiado a campanha de reeleição de Graham para as eleições intercalares de novembro, nas quais será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, o que pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.