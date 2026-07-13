Lindsey Graham, o histórico senador republicano, morreu este sábado devido à rotura da artéria aorta, o maior vaso sanguíneo do corpo humano, segundo um relatório preliminar do médico-legista citado pela agência de notícias Associated Press. A causa oficial da morte, porém, só será confirmada após a realização de vários exames complementares.
De acordo com a NBC News, equipas de emergência médica foram chamadas para responder a uma situação de “paragem cardíaca” na casa de Graham, em Capitol Hill, na noite de sábado. Fotografias vistas pelo mesmo órgão de comunicação social mostram paramédicos a transportar uma pessoa numa maca, da casa do senador até uma ambulância.
EUA. Senador republicano Lindsey Graham morreu após “doença súbita”, com 71 anos. Tinha voltado de Kiev na véspera
Graham, de 71 anos, era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e tinha o objetivo de obter um quinto mandato (de seis anos) no Senado em novembro. Era um dos membros mais conhecidos da câmara alta do Congresso dos EUA e uma voz importante dentro do partido em questões de defesa e política externa.
O Presidente dos Estados Unidos descreveu Graham como “uma das melhores pessoas e dos melhores senadores que alguma vez” conheceu. Donald Trump descreveu-o como alguém que considerava quase membro da sua família, falava frequentemente com o senador e os dois jogavam golfe juntos, com frequência.
Graham foi eleito para o Senado pela primeira vez em 2003. Há apenas algumas semanas, Trump tinha apoiado a campanha de reeleição de Graham para as eleições intercalares de novembro, nas quais será renovada toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado, o que pode alterar o equilíbrio de poder em Washington.