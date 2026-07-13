A polícia do Capitólio deteve, esta segunda-feira, um homem junto ao acesso norte do edifício por, alegadamente, transportar uma arma de fogo cuja posse é proibida no recinto. O incidente ocorreu perto do meio-dia (hora local) e levou ao encerramento imediato daquela zona.

De acordo com a CNN, os agentes norte-americanos cercaram um carro SUV com as armas apontadas ao condutor. O homem saiu do carro com os braços levantados e foi algemado.

Security incident involving Ford Bronco at Norrh Barricade of the Capitol. There is a dog in the vehicle pic.twitter.com/6iCzo6o2Wd — Chad Pergram (@ChadPergram) July 13, 2026

As autoridades informaram que o acesso norte continuará encerrado enquanto decorre a operação de investigação e aconselharam os funcionários a evitar aquela zona.

A identidade do homem detido não foi, para já, divulgada.