É estimado que, em média, sejam abandonados 115 animais por dia, em Portugal. Isto representa cerca de 30.000 a 40.000 animais por ano. De acordo com dados das autoridades – GNR e PSP – relativos aos anos de 2024 e 2025, os meses de verão, em especial o mês de agosto, são as alturas em que os crimes de abandono se tornam mais gritantes. O que é certo é que ter um animal de estimação não é tendência nem uma prenda à qual podemos dar uso apenas em determinadas estações do ano.

É de olhos postos nestes números alarmantes que o Lidl dá mais um passo no seu percurso de responsabilidade social, que tem vindo a ser traçado através de campanhas de impacto nas redes sociais e junto das comunidades, resultando na doação de mais de 80 toneladas de alimentação animal e na distribuição de 50 mil refeições a animais de famílias carenciadas.

Em 2026, junta-se a estes feitos o “Pa-tudo”, um saco solidário que surge com o objetivo de promover o combate ao abandono animal, refletindo-se numa ferramenta de ajuda direta para alimentação, tratamento e cuidado de milhares de animais que veem o seu dia a dia dependente do voluntariado. Disponível em todas as lojas do país, com valor simbólico de 1€, metade reverterá para o apoio a 54 associações locais de proteção animal, três por cada distrito. Importa ainda referir que esta iniciativa surge também como uma aliança entre a solidariedade e a economia circular. De que forma? Através do fabrico do saco, feito a partir de resíduos de plásticos recolhidos junto às linhas de costa. Graças à sua certificação Ocean Bound Plastic, o projeto permite a reintrodução, na cadeia de valor, do plástico que poluiria o mar, poupando, desta forma, novos recursos.

O impacto desta iniciativa estende-se muito para além dos animais em situação de abandono. Entre as 54 associações apoiadas, várias desenvolvem um trabalho preventivo essencial, em linha com a missão da Animalife, que assumirá o papel de coordenação das restantes entidades envolvidas. A relevância desta intervenção reflete-se nos números: só em 2025, a Animalife recebeu mais de 6.000 pedidos de apoio social-animal. Ao prestarem apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade económica, ajudando-as a garantir o bem-estar dos seus animais de companhia, estas associações contribuem de forma decisiva para prevenir situações de abandono.

Para dar mais força a esta iniciativa, a atriz e apresentadora Cláudia Vieira associa-se como embaixadora, dando voz a esta causa e amplificando o alerta para a causa animal, bem como para outros temas de Responsabilidade Social Corporativa da empresa. Fruto da sua paixão pelos nossos companheiros de quatro patas, a embaixadora junta-se ao retalhista, num esforço de sensibilização da comunidade e num apelo a uma solidariedade coletiva, numa época em que os números de abandono no país se assumem como uma preocupação crescente.

Também da parte do Lidl o envolvimento será contínuo. “Com o lançamento do saco Pa-tudo, queremos ir mais longe e envolver a nossa comunidade numa ajuda que é simultaneamente local e nacional, chegando a três associações em cada distrito do país. Estamos muito orgulhosos por contar com a parceria destas instituições e com o entusiasmo da Cláudia Vieira nesta missão, que não passa apenas por apoiar os animais recolhidos, mas também por proteger as famílias mais vulneráveis para evitar que o abandono chegue sequer a acontecer”, partilha Vanessa Romeu, Head of Corporate Affairs do Lidl Portugal, sublinhando que o combate ao abandono animal “exige uma resposta coletiva, firme e contínua”.

A mensagem é clara: sejam abandonados, perdidos, inseridos em colónias ou a viver numa família em dificuldades, a proteção e a promoção do bem-estar animal é uma urgência que requer o contributo de todos. Porque quando eles nos escolhem não olham a posses, etnias ou qualquer outra característica. Escolhem-nos pelo amor que acreditam que lhes podemos entregar. Assim, fazer um esforço para retribuir tudo aquele que nos dão é essencial e que pode começar pela compra de um saco solidário, na próxima vez que se dirigir a uma das lojas Lidl espalhadas pelo país. Por 1€ pode mesmo fazer a diferença na vida daqueles que, por nós, estão prontos “Pa-tudo”. Sem uma única palavra e apenas com um simples olhar (ou lambidela).

Saiba mais sobre a iniciativa e conheça as associações que dela fazem parte, aqui!