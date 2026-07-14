A Câmara Municipal de Odemira adiantou esta terça-feira que vai investigar “suspeitas levantadas de operações urbanísticas irregulares” no terreno em São Teotónio do ministro da Administração Interna, Luís Neves.

“Tendo em conta as suspeitas levantadas de operações urbanísticas irregulares em curso, está o Município a proceder em conformidade para verificar a legalidade destas mesmas operações urbanísticas efetuadas neste local e tratará deste assunto de acordo com os trâmites legais para casos desta natureza”, referiu fonte oficial da Câmara de Odemira, em esclarecimento enviado ao Observador.

A mesma fonte confirmou ainda que não existe qualquer processo de licenciamento em curso relativamente às obras no monte de Luís Neves em São Teotónio, desmentindo assim o governante e antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, que no domingo adiantou em entrevistas às televisões que estavam “a tratar” da licença.

“Face às notícias veiculadas pela comunicação social nos últimos dias e questões dirigidas ao Município de Odemira, cabe esclarecer que não está em curso qualquer processo de licenciamento ou comunicação de obras nos prédios objeto de questão, no local Monte do Corgo da Fonte, na freguesia de São Teotónio”, acrescentou.