A Cruz Vermelha lançou esta quinta-feira em supermercados de todo o país uma campanha de recolha de fundos para fornecer produtos essenciais a pessoas carenciadas, iniciativa que já assegurou refeições, durante um mês, a mais de 400 famílias, este ano.

“A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) promove entre hoje e 26 de julho de 2026 uma nova edição da campanha Vale +, nas lojas Auchan e El Corte Inglés, com o objetivo de apelar à solidariedade da população portuguesa no apoio a famílias que enfrentam situações de maior vulnerabilidade socioeconómica”, anunciou a CVP, em comunicado.

De acordo com a nota, os clientes das lojas aderentes podem contribuir através da compra de vales solidários, que se encontram disponíveis nas caixas de pagamento.

Os donativos serão convertidos em bens essenciais, permitindo à CVP “responder às necessidades básicas de milhares de pessoas a quem auxilia em todo o país”, explicou a organização.

No fim de semana de 25 e 26 de julho, equipas de voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa estarão também presentes em várias lojas aderentes para recolher diretamente alimentos e produtos de higiene doados pelos clientes, referiu a organização.

A CVP destacou a importância de envolver a comunidade no combate à carência alimentar, uma “emergência social cada vez mais abrangente, que afeta não apenas desempregados, mas também famílias com emprego, mas que já não conseguem cobrir despesas básicas”.

O Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa disse, citado em comunicado, que “é através desta mobilização coletiva que conseguimos chegar mais longe e garantir que ninguém fica por ajudar”.

A organização indicou que cada participação tem um impacto direto na vida de quem enfrenta maiores dificuldades, independentemente do valor do contributo.

Na edição de fevereiro, a campanha Vale + permitiu à Cruz Vermelha Portuguesa garantir duas refeições quentes por dia, durante um mês, a cerca de 417 famílias.

Com a iniciativa, em apenas um ano, a CVP passou a apoiar mais 25.490 pessoas através da entrega de refeições confecionadas, o que representa um aumento de cerca de 1,84% face a 2024, sendo esta apenas uma das várias respostas de apoio alimentar desenvolvidas pela organização, segundo o comunicado.

“Um crescimento que espelha a realidade de muitas famílias que enfrentam dificuldades cada vez maiores para garantir uma refeição diária”, referiu a CVP, que em 2025 ajudou mais de 85 mil pessoas.

Ao longo das várias edições da campanha lançada em 2021, “os fundos e bens angariados permitiram reforçar a capacidade de intervenção da CVP junto de milhares de famílias em situação de fragilidade económica”, acrescentou a organização com 160 anos.