O EduQA (Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação) enviou ao final da tarde de quarta-feira uma convocatória para todas as escolas do país com um link para duas sessões de esclarecimento online, que se realizam esta quinta-feira. As horas foram entretanto alteradas e estão agora marcadas para as 14h30 e 16h. O objetivo é explicar às escolas como deverão proceder para disponibilizar aos alunos que realizaram exames nacionais o link onde poderão consultar as suas provas.

“Ontem, aí pelas 19h30, o EduQA enviou uma convocatória com um link [para as reuniões]”, adiantou ao Observador Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas (ANDAEP). Inicialmente estava marcado para as 10h e 14h30, mas em declarações à RTP Notícias, este responsável diz agora que entretanto a reunião da manhã “foi adiada para as 16h”.

De acordo com a convocatória, o EduQA detalha que estas duas sessões de esclarecimento são “para diretores e equipas envolvidas no processo”. “No meu caso, vou pôr também [na reunião] o meu secretariado [de exames]”, diz Filinto Lima.

Segundo o dirigente da ANDAEP, é esperado que estas sessões sejam breves, até porque não haverá “direito a perguntas”. Filinto Lima afirma ainda que deseja que as escolas recebam as pautas “o mais cedo possível” para que possam dar início ao processamento das pautas o quanto antes, até porque, lembra, “estamos sempre a trabalhar fora de horas”. “Isto é trabalho extra que é exigido às escolas”, aponta.

De acordo com o movimento Missão Escola Pública, até à noite da passada quarta-feira — no dia em que terminava o prazo de correção — ainda estavam a ser entregues itens a professores classificadores. A correção das provas está, assim, a decorrer ainda esta quinta-feira.

O objetivo das duas sessões é explicar às escolas como devem proceder para assegurar que todos os alunos conseguirão aceder ao link onde estará disponível a sua prova. Este ano, com a esperança de que reduzisse o número de pedidos de reapreciações, o ministro da Educação anunciou que seria disponibilizado a todos os alunos um link onde poderiam consultar a prova que realizaram, aumentando a transparência do processo. “Os alunos vão poder aceder a um link, no dia em que saírem as classificações, onde vão ver o seu exame digitalizado e as classificações que tiveram”, explicou Fernando Alexandre. Até ao anúncio das reuniões, as escolas aguardavam por um guião sobre a plataforma de acesso dos alunos à prova digitalizada.

Filinto Lima antecipa “que o processo [de disponibilização dos links aos alunos] será simples”. “O ministro disse-nos isso na reunião que tivemos na segunda-feira. Só vamos precisar do email do encarregado de educação e do número convencional e introduzimos isso na plataforma e a prova vai diretamente para o email do pai do aluno”, explicou resumidamente.

Quanto aos pedidos de reapreciação, o dirigente da ANDAEP está seguro de que “vão aumentar bastante”. “O processo não correu bem não por culpa dos professores, mas por culpa da digitalização”, afirmou em declarações à RTP.

Ao longo da manhã, o secretário-geral da FNE (Federação Nacional da Educação), Pedro Barreiros, adiantou à CNN que recebeu “a informação de que várias direções de escolas já convocaram todos os professores que lecionaram as matérias das disciplinas de exame do 10.º, 11.º e 12.º anos para estarem nas escolas desde as 9h quer amanhã, dia 17, quer na segunda-feira, dia 20, para apoiar os alunos na consulta das provas”.

Notícia atualizada às 12h11 com adiamento da hora