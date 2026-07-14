Professores convocados no limite, 444 itens para corrigir num dia e "entregas tardias" das escolas. Como o Governo decidiu prolongar o prazo

Uma professora de Matemática que foi convocada esta segunda-feira para classificar exames nacionais somava, cerca das 12 horas do dia seguinte, 444 itens “para concluir”. E todas essas respostas chegaram à professora apenas desde as 9h30 desta terça-feira, denuncia Cristina Mota, porta-voz do movimento Missão Escola Pública. “Temos outros colegas que também nos reportam que ainda têm folhas de continuação [de resposta] em falta, que continuam a receber itens, portanto, temos aqui um conjunto de situações que mostra que de forma alguma vamos ter o período de classificação concluído sem problemas.”

A quantidade de itens ainda por corrigir e que inclui os que só esta terça-feira foram distribuídos aos classificadores levou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) a alterar — mais uma vez — a data-limite, mas só para os “exames que não estejam classificados até ao final do dia de hoje”. Uma decisão imputada ao EduQA, a agência do Ministério responsável pela avaliação, e que segundo a mesma “não põe em causa a afixação das pautas na sexta-feira, existindo margem temporal suficiente para executar as etapas necessárias entre o fecho do processo de classificação e a afixação dos resultados nas escolas na sexta-feira, dia 17″.

O prazo para a classificação dos exames nacionais — totalmente digital este ano — já tinha sido adiado para dia 14 no início de julho, perante os relatos de dificuldades técnicas nas duas plataformas usadas no processo: a Plataforma de Classificação e Supervisão (PCS, que é desenvolvida pelo EduQA) e o Sistema de Classificação Online do Iave (SCOI, que foi criado pela empresa Blat Studios).

Perante os relatos dos professores, o Ministério reconheceu os problemas, que esta terça-feira resumiu a três: “novas digitalizações de folhas ou de provas de alunos, por deteção de falhas de digitalização; reclassificações de itens já antes avaliados pelos professores classificadores, por correção de uma folha de enunciado ou de continuação na prova do aluno; entregas tardias, pelas escolas, de provas de alunos que deveriam ter sido devidamente entregues às forças de segurança para transporte para a Imprensa Nacional – Casa da Moeda”.