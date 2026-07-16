“Ainda falta muito para o fim do torneio, e espero poder voltar. Se eu voltar, é porque vocês estarão na final. Vai ser difícil, mas têm qualidade, vontade, habilidade e tudo o que precisam para chegar lá. Mantenham o ânimo e deem tudo de si!”, disse Felipe VI aos jogadores da seleção espanhola depois do jogo de 27 de junho, em que a Espanha enfrentou o Uruguai, no último duelo da fase de grupos. E a promessa será mesmo cumprida. A Casa Real espanhola confirmou que o Rei viaja este fim de semana para Nova Iorque, na companhia da Rainha Letizia, da princesa Leonor e da infanta Sofía.

A presença dos quatro membros da realeza espanhola no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, para a final do próximo domingo contra a Argentina, é uma estreia para a família. É a primeira vez que os Reis e as filhas participam juntos num evento desportivo desta magnitude.

Entretanto, não é segredo que o Campeonato Mundial de Futebol foi acompanhado com entusiasmo pelo monarca e a sua família: basta ver o vídeo publicado recentemente pela Casa Real, em que os quatro aparecem a vibrar com a vitória espanhola sobre a França na semifinal. A família assistiu a este jogo a partir de um hotel em Barcelona, depois da cerimónia de entrega dos Prémios Princesa de Girona. As camisolas que Felipe VI, Letizia, Leonor e Sofía vestiam, com o número 26, uma referência ao ano do Mundial atual, foram presentes da Real Federação Espanhola de Futebol.

Ao longo do Campeonato, outros membros da realeza europeia também participaram nas celebrações. Willem Alexander, Máxima e a princesa Ariane assistiram a dois jogos — dos Países Baixos e de Curaçao. Já os príncipes noruegueses Ingrid Alexandra e Sverre Magnus estiveram em pelo menos duas partidas, enquanto os pais assistiram à prestação da seleção da Noruega a partir do Palácio, em Oslo, já que Mette-Marit se recupera do transplante de pulmão ao qual foi submetida. Contudo, com a derrota da Inglaterra frente à Argentina na passada quarta-feira, este Mundial provavelmente não terá a presença do príncipe William, que havia prometido ir a um jogo apenas se os britânicos chegassem à final. Patrono da Associação de Futebol da Inglaterra, o herdeiro ao trono foi a um Campeonato Mundial pela última vez em 2010, quando assistiu à partida de arranque da Inglaterra na competição, na África do Sul, na companhia do irmão, Harry.