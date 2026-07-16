A GNR vai realizar uma operação de patrulhamento e de controlo e fiscalização rodoviária a partir desta quinta-feira e até domingo, em especial nos acessos à área onde decorre a 44.ª Concentração Internacional de Motos, em Faro.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta que durante o ano de 2025, se registaram 8.015 acidentes de viação envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 114 vítimas mortais (cerca de 30% do total geral), 643 feridos graves (cerca de 31%) e 5.670 feridos ligeiros (cerca de 20%).

Entre 2020 e 2025, cerca de 27% das vítimas mortais, 32% dos feridos graves e 20% dos feridos ligeiros resultaram de acidentes de viação envolvendo este tipo de veículos, segundo os dados da Guarda.

A GNR prevê, no âmbito da 44.ª Concentração Internacional de Motos que decorre no Vale das Almas, em Faro, um aumento significativo do volume de tráfego de veículos de duas rodas a motor nos principais eixos rodoviários de acesso à região do Algarve.

O objetivo da operação é prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego rodoviário e apoiar os utentes das vias.

A operação visa igualmente sensibilizar as pessoas para os “riscos associados à condução descuidada e para a importância da utilização de equipamentos de proteção individual, nomeadamente o capacete e vestuário e calçado adequados”.

A GNR apela ainda a todos os participantes na concentração a adotarem uma condução defensiva, adequada às condições da via e do trânsito, evitando comportamentos de risco.