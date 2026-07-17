Alunos de uma escola em Lisboa saem felizes com os resultados dos exames nacionais divulgados já durante a noite, mas outros saem pelos portões mais aflitos e preocupados por ainda desconhecerem a classificação das provas.

“Estou péssima. Não tenho mesmo informação nenhuma”, disse aos jornalistas Marta Jesus, 18 anos, aluna do 12.º ano de Ciências e Tecnologias, bastante frustrada por não ter ainda classificação do exame de Português para começar o processo de inscrição para a faculdade.

Na Escola Secundária José Gomes Ferreira, na freguesia de Benfica, foram registadas mais de 30 notas suspensas, de alunos cujo exame não foi classificado e que terá de ser reavaliado, embora não haja qualquer data prevista para quando os estudantes terão acesso às notas.

Na escola com 1.200 alunos do 9.º ano e do ensino secundário, também há alunos que viram as notas e saíram muito satisfeitos e em choque com o resultado que não esperavam que fosse tão alto.

“No meu caso foi muito melhor do que eu estava à espera”, disse Joana Domingues, 18 anos, aluna do 12.º ano, ainda surpreendida e aliviada com as notas que viu.

Alguns alunos estavam desde as 15h à espera de ver as notas que só chegaram às 21h, aguardando pelos resultados com amigos e esperando que as classificações atingissem as expectativas.

Um grupo inicial de cerca de 20 pessoas, entre alunos e pais, cresceu para mais de três dezenas, entre reclamações contra a demora na divulgação dos resultados dos exames.

Quando os alunos começaram a ver as notas ouviram-se gritos e reclamações de estudantes que consideraram que os exames foram mal corrigidos. Embora também se tenham ouvido festejos.

Alguns foram com amigos ver as notas, afirmando que se fosse para sofrer com os resultados, “sofriam juntos”.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.

Esta sexta-feira era o dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, mas só ao final da tarde, às 19h30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas e algumas escolas já informaram os encarregados de educação que os resultados não serão divulgados esta sexta-feira.