A Câmara Municipal de Matosinhos aprovou esta quarta-feira a construção de habitação para renda acessível no valor de 8,9 milhões de euros.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade na reunião pública extraordinária do executivo municipal do distrito do Porto.

Dos 8,9 milhões de euros, 8,7 milhões são para a empreitada e 159 mil euros para a elaboração do projeto de execução, refere a proposta a que a Lusa teve acesso.

O prazo de execução é de 18 meses, assinalou.

No final da reunião e em declarações à Lusa, a presidente da autarquia, a socialista Luísa Salgueiro, referiu que este vai ser o primeiro conjunto habitacional que vai ser construído após o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que termina no final do próximo mês.

Para financiar este projeto, que terá 74 habitações, a câmara recorreu a empréstimo bancário, revelou.

“A Câmara de Matosinhos não esperou pelas medidas nacionais e foi à banca, contraímos um empréstimo, mas depois, quando vier o financiamento nacional, nós amortizamos o empréstimo“, explicou.

As habitações não serão destinadas a renda apoiada, mas sim acessível, reforçou.