A Parpública confirma ter recebido duas propostas vinculativas para a compra de 44,9% da TAP esta quarta-feira. Air France-KLM e Lufthansa entregaram as ofertas no último dia do prazo fixado para a terceira etapa da privatização.

Em comunicado, a holding do Estado diz que vai agora elaborar, de modo fundamentado, um relatório que descreva pormenorizadamente as propostas recebidas e que contenha uma apreciação daquelas, determinando o seu mérito absoluto e relativo em função dos critérios de seleção previstos no caderno de encargos.

A Parpública promete cumprir o prazo de 30 dias para elaborar o relatório a entregar ao Governo, a não ser que se verifiquem pedidos de esclarecimento por parte dos candidatos que tenham um efeito suspensivo desse prazo. Se tal não acontecer, o relatório de avaliação às propostas para a TAP chegará às mãos dos ministros das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e das Finanças, Miranda Sarmento, no final de agosto, permitindo uma tomada de decisão em setembro ou outubro.

Os dois grupos europeus já confirmaram entretanto a entrega das ofertas.

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