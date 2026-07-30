A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira a criação do concurso Escola Acontece, que apoia projetos extracurriculares que respondam às necessidades concretas de cada escola e o reforço da Orquestra Geração, que permitirá alargar o projeto a cerca de 600 crianças.

As duas propostas foram discutidas esta quarta-feira em reunião pública de vereadores, nos Paços do Concelho, sendo que a relativa à Escola Acontece foi aprovada por unanimidade e a da Orquestra Geração também, exceto no ponto que determina que a câmara pode modificar o valor do compromisso nos próximos anos letivos, que teve os votos contra de PS, Livre, BE e PCP.

Em comunicado da liderança PSD/CDS-PP/IL, o vereador da Educação, Rodrigo Mello Gonçalves (IL), realçou que as propostas “refletem uma aposta em projetos que complementam o trabalho desenvolvido nas escolas e que contribuem para a construção de percursos educativos mais inclusivos e promotores do sucesso escolar”.

Quanto ao concurso Escola Acontece, que envolve um investimento de 618 mil euros (40% Fundo Social Europeu, 60% orçamento camarário), prevê-se que a primeira edição decorra no ano letivo 2026/2027, destinando-se a todas as escolas da rede pública de Lisboa, desde o 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário.

“A autarquia pretende apoiar projetos extracurriculares que respondam às necessidades concretas de cada escola, promovendo a autonomia, a criatividade, a inclusão e a participação ativa de alunos, professores, famílias e restantes agentes da comunidade educativa”, salientou o executivo liderado por Carlos Moedas (PSD), na mesma nota.

O concurso abrangerá projetos de áreas distintas, como expressões artísticas, teatro, música, dança, desporto, sustentabilidade, ambiente, ciências, tecnologia, cidadania, saúde e bem-estar, entre outros, com um apoio máximo de 10 mil euros por projeto, detalhou o vereador da Educação.

O vereador Ricardo Moreira, do BE, lembrou o anterior projeto Faz Acontecer, com o mesmo âmbito, lançado pelos bloquistas, que foi interrompido durante quatro anos, e considerou que “o maior elogio é ser copiado”.

Quanto ao reforço da Orquestra Geração Lisboa, com um investimento global superior a 339 mil euros para os próximos dois anos letivos (157 mil para 2026/2027 e 182 mil 2027/2028), o executivo apontou que permitirá alargar a abrangência do projeto criado em 2010 “a cerca de 600 crianças e jovens, reforçando especialmente a inclusão através da expansão da Orquestra de Afetos aos jardins de infância, para crianças dos 3 aos 6 anos”.

A oposição convergiu no reconhecimento ao projeto “inspirador“, “que muito dignifica Lisboa” e que tem “gosto em ver crescer”.

O projeto Orquestra Geração é um projeto social e educativo de caráter internacional que utiliza a aprendizagem musical e a prática orquestral para promover a inclusão social e o sucesso escolar de crianças e jovens, inspirado no modelo venezuelano “El Sistema”, com o objetivo de combater o abandono escolar e apoiar comunidades em contextos vulneráveis.