Dois helicópteros de combate a incêndios colidiram enquanto combatiam incêndios florestais em Psatha, a oeste de Atenas, este domingo. Foi de imediato iniciada uma operação de busca e salvamento das tripulações, tendo ambas já sido resgatadas, adianta o jornal grego Ekathimerini.

Uma das tripulações, noticia o jornal, conseguiu comunicar imediatamente as suas coordenadas após a queda, tendo ambos os pilotos sido transportados para um hospital da Força Aérea grega em Atenas.

Mais tarde, a segunda equipa também foi encontrada e encaminhada para o mesmo hospital. Segundo o Ekathimerini, foi apenas revelado que dois dos pilotos tinham ferimentos leves e os outros dois foram encontrados inconscientes.

Foi ainda adiantado que os operadores de ambas aeronaves são de nacionalidade romena, ao passo que os seus respetivos coordenadores são gregos.

A few minutes ago: Dramatic footage shows two firefighting helicopters colliding during a forest fire operation in the Psathas area of Greece. Search and rescue teams have been deployed, and the operation to locate those involved is ongoing. pic.twitter.com/fAN6PkE4Kj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

O incidente, que decorreu enquanto ambos helicópteros encontravam-se em missão para combater os grandes fogos a afetar a região, foi captado em vídeo, entretanto verificado pelo Ekathimerini, com as imagens a circular nas redes sociais.

No vídeo é possível ver dois helicópteros a aproximarem-se e a colidirem, com o de baixo a irromper em chamas e a perder imediatamente o controlo após ficar sem pás. A outra aeronave, apesar do choque, fica ainda a planar até ao final da duração destas imagens.

Este acidente ocorreu numa altura em que a Grécia enfrenta vários incêndios florestais alimentados por ventos fortes. Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia, que tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.

“Estes dias são extremamente difíceis”, escreveu o primeiro-ministro grego alertou Kyriakos Mitsotakis na rede social Facebook, referindo-se às “condições meteorológicas extremas e aos ventos” que frequentemente alcançam os 100 quilómetros por hora, cita a agência AFP.

O chefe de Governo disse que “há momentos em que a natureza e a intensidade dos fenómenos meteorológicos ultrapassam qualquer planeamento humano e qualquer capacidade operacional”.

O ministro grego da Proteção Civil, Evangelos Tournas, declarou no sábado que os bombeiros foram “levados ao limite”, lembrando que três bombeiros morreram esta semana no exercício das suas funções: dois em Creta e um no Peloponeso.

Segundo o ministro, a intensidade dos ventos criou “condições extremamente difíceis, provocando numerosas situações em que os aviões não conseguiram recolher água nem efetuar descargas devido à forte turbulência”.

Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.

*com Lusa